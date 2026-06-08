Los futbolistas de EEUU están listos para aprovechar oportunidad única en el Mundial: capitán

Conferencia de prensa de Estados Unidos antes del Mundial

El capitán de Estados Unidos, Tim Ream, animó el lunes a sus compañeros a ‌asumir la presión de ‌disputar un Mundial en casa, afirmando que el torneo representa una oportunidad única en la carrera de la selección, antes de su primer partido contra Paraguay el viernes.

En declaraciones realizadas en la base de entrenamiento de Estados Unidos en Irvine, California, el defensa señaló que ​el equipo es ⁠muy consciente de las expectativas, pero insistió en ‌que los propios jugadores son los que ⁠más se exigen a sí mismos.

"Esta ⁠es una oportunidad única en la carrera de cada uno de nosotros", dijo Ream durante una rueda de prensa ⁠previa a una sesión de entrenamiento abierta al ​público que atrajo a más de ‌5.000 aficionados bajo el soleado ‌cielo del sur de California.

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"Eso conlleva más expectativas, ⁠más presión, pero al mismo tiempo tenemos que disfrutarlo. Nadie nos exige más ni nos presiona más que nosotros mismos", agregó.

Estados Unidos, que coorganiza la Copa del ​Mundo junto con ‌Canadá y México, comenzará su andadura ante su afición, una ocasión que varios jugadores describieron como emotiva y motivadora.

Ream, uno de los jugadores más experimentados de la plantilla, dijo que había ⁠animado a sus compañeros más jóvenes a saborear la magnitud del momento en lugar de dejarse abrumar.

"Se trata de abrir los ojos y asimilarlo todo, porque esto es único", destacó. "Asimílalo, disfrútalo, acéptalo tal y como es, porque es único, es muy especial y no es algo que volvamos a ‌vivir".

El delantero Folarin Balogun dijo que representar a Estados Unidos en un Mundial en casa tiene un significado especial.

"Siento que mi trayectoria personal ha cerrado un poco el círculo ahora", dijo Balogun, que nació en Brooklyn de padres ‌nigerianos y se mudó a Londres cuando tenía un mes. "La oportunidad de representar a mi país ante el público local ‌va a ⁠ser algo especial para mí, para mi familia, para mis amigos y para el equipo".

Estados ​Unidos quedó encuadrado en el Grupo D, donde se medirá con Paraguay, Australia y Turquía.

(Reporte adicional de Nathan Frandino y Rory Carroll. Editado en español por Javier Leira)