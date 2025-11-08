Ante el interés de River y Boca: Palmeiras le puso cláusula millonaria a López

El delantero argentino es una de las sensaciones en la Copa Libertadores

Uno de los nombres que se repite de gran manera en cada mercado de pases es el de José Manuel López, debido a que River y Boca pretenden su experiencia para reforzar sus planteles y así destacarse tanto en el plano local como en el internacional. Esto provocó que Palmeiras decida colocarle una cláusula de salida que rompe casi por completo las intenciones de los dos clubes argentinos.

Uno de los delanteros sensación del continente y que Lionel Scaloni comenzó a tener en consideración para la Selección Argentina tendrá a partir del próximo mercado un valor que hará dudar bastante la inversión a realizar. El hecho de marcar 23 goles en 56 partidos provocó, de acuerdo con la información de ESPN Brasil, que los directivos de uno de los finalistas de la Copa Libertadores coticen su ficha en un valor de 40 millones de euros. Algo que da por terminada las aspiraciones del Xeneize como del "Millonario" por sumarlo.

El delantero dispone de un extenso contrato con una elevada cifra de salida

La decisión de Palmeiras de colocar una cifra tan elevada en la cláusula de salida de José Manuel López es producto de que sus actuaciones estarían despertando el interés de ciertos clubes que se encuentran en Europa, y que lo podrían tentar con la chance de percibir un salario elevado además de otro roce a nivel internacional. También buscar sacar del camino a River y Boca que pueden afrontar salarios de cierto rango, pero que al momento de comprar hacen un gran esfuerzo para pagar incorporaciones que rondan en los 16 millones de dólares.

En lo que respecta a su presencia dentro de la nómina de la Argentina para el Mundial del 2026 es bastante complicado de confirmar, pero el hecho de que ingrese en la órbita del cuerpo técnico y que comience a ser llamado en los encuentros que aparecen en calendario dice mucho. Es probable que sea parte de la renovación que podría darse después del certamen organizado por FIFA, ya que algunos nombres quedarán marginados por cuestiones lógicas de presente y de edad. Ahí es donde el ex delantero de Lanús ingresaría para dar un golpe de aire fresco.

¿Estuvo cerca de jugar en River y Boca?

La presencia de estos 40 millones de euros custodiando a José López en Palmeiras es producto de una declaración que realizó en la que confesó que en un momento estuvo bastante cerca de irse de Brasil para regresar a la Argentina y ponerse la camiseta de los grandes. Ante la falta de minutos y la necesidad de mostrarse, un llamado lo hizo dudar de gran manera.“Estuve muy cerca de los dos, pero de River estuve mucho más cerca el año pasado", expresó el atacante en charla con TNT Sports.

Si bien, el jugador habría dado el permiso para que negocien su salida, hay un elemento en la historia que permanece oculto pero que podría estar vinculado con la idea de que el Palmeiras haya rechazado vender un delantero a rivales directos en el plano internacional. "Hablaron con el club, pero es difícil irte de un lugar donde te quieren tanto como acá. Palmeiras nunca pensó en cederme; siempre confiaron en mí y trabajaron para que fuera un jugador de selección, algo que ahora se está dando”, profundizó.