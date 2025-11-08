La lista de jugadores que se van de River en el mercado de pases 2026

Marcelo Gallardo deberá rearmar el plantel para 2026.

River atraviesa un fin de año complejo en lo deportivo, después de no lograr conseguir varios de los objetivos que se había trazado el conjunto de Núñez en el último tiempo. En medio de esta situación, el nuevo presidente del "Millonario" Stefano Di Carlo anunció la continuidad de Marcelo Gallardo como entrenador por un año más, quien tendrá el desafío de tener que rearmar el plantel en el próximo 2026.

Este 2025 presentó malos resultados para el club, que quedó afuera en el Apertura frente a Platense en el Monumental por penales, perdió la final frente a Talleres de Córdoba en Paraguay y quedó afuera en los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Palmeiras. Un año en el que los refuerzos que llegaron no rindieron sus frutos y Gallardo junto a la dirigencia fueron fuertemente cuestionados por su política de compras.

Estos son los jugadores que se van de River en 2026

Federico Gattoni : el defensor surgido de San Lorenzo jugó muy poco a lo largo del año y nunca logró continuidad. Tendrá que volver a Sevilla de España a fin de año ya que está a préstamo y el "Millonario" no intentará renovar el vínculo.

: el defensor surgido de San Lorenzo jugó muy poco a lo largo del año y nunca logró continuidad. a fin de año ya que está a préstamo y el "Millonario" no intentará renovar el vínculo. Sebastián Boselli : tiene contrato con el club hasta diciembre de 2026, pero no logró nunca afianzarse. Ya estuvo a préstamo en Estudiantes de La Plata y si llega una oferta puede ser vendido, antes que quede libre.

: tiene contrato con el club hasta diciembre de 2026, pero no logró nunca afianzarse. Ya estuvo a préstamo en Estudiantes de La Plata y si llega una oferta puede ser vendido, antes que quede libre. Paulo Díaz : el defensor es una pieza importante para Marcelo Gallardo, pero no logró tener buenos rendimientos en los últimos meses. Su contrato termina a fines del 2027, pero hay chances de que se pueda ir y Arabia Saudita aparece como posible destino.

: el defensor es una pieza importante para Marcelo Gallardo, pero no logró tener buenos rendimientos en los últimos meses. Su contrato termina a fines del 2027, pero hay chances de que se pueda ir y Milton Casco: el lateral de 37 años es otro de los futbolistas que finalizará su contrato con River una vez que termine el año. Todo indica que no le van a renovar.

el lateral de 37 años es otro de los futbolistas que una vez que termine el año. Todo indica que no le van a renovar. Gonzalo "Pity" Martínez : regresó para una nueva etapa en el "Millonario" y las lesiones lo privaron de tener continuidad en el club. Lo más probable es que uno de los jugadores "héroes de Madrid" deje la institución.

: regresó para una nueva etapa en el "Millonario" y las lesiones lo privaron de tener continuidad en el club. Lo más probable es que uno de los jugadores "héroes de Madrid" deje la institución. Ignacio "Nacho" Fernández : el ex volante de Gimnasia y Esgrima La Plata dejaría el club el 31 de diciembre del 2025 después de su segundo ciclo en el que tampoco pudo brillar como lo hizo hasta antes de su salida.

: el ex volante de después de su segundo ciclo en el que tampoco pudo brillar como lo hizo hasta antes de su salida. Enzo Pérez : el contrato del experimentado volante campeón de todo con el "Millonario" expira el próximo 31 de diciembre del 2025 y a sus 39 años no renovaría. Podría ir a Deportivo Maipú para terminar su carrera en el club que nació.

: el contrato del experimentado volante campeón de todo con el "Millonario" expira el próximo y a sus 39 años no renovaría. Podría ir a Deportivo Maipú para terminar su carrera en el club que nació. Miguel Borja: el delantero colombiano perdió la titularidad con el correr de los partidos y también se iría en diciembre teniendo en cuenta el final de su vínculo con River.

Marcelo Gallardo junto a Stefano Di Carlo.

Marcelo Gallardo renovó en River

El "Muñeco" renovó con River hasta diciembre de 2026. “Siempre dijimos que el proyecto de fútbol de River tiene nombre y apellido y es el de Marcelo Gallardo. Los procesos hay que sustentarlos en los momentos que no son buenos”, resaltó Di Carlo, al darle un espaldarazo a Gallardo cinco días antes del Superclásico. Pero un margen que se achica cada vez más para el entrenador, que deberá cambiar la imagen.