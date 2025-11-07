Las 3 condiciones clave que Di Carlo le puso a Marcelo Gallardo para renovar en River

Di Carlo comenzó su mandato dándole un voto de confianza a Gallardo

Una enorme bola de rumores estaba comenzando a crecer, y es por ello que desde River tomaron la decisión de ponerle un punto a final a todos los comentarios que circulaban en las redes sociales como en los medios deportivos. En una conferencia de prensa organizada de manera sorpresiva, Stefano Di Carlo y Marcelo Gallardo anunciaron que iban a renovar el contrato que vence el próximo 31 de diciembre por una temporada más. Uno que está sujeto a una serie de condiciones.

"Desde mi deseo, convicción y mis ganas, es lo que nos sostiene. Estoy convencido de que generar un nuevo espacio en un entorno en el que nos podamos revitalizar nos va a hacer volver a ganar. Desde mi forma de pensar, mi forma de ser y mi forma de encarar, esta adversidad me hace creer que tengo las condiciones necesarias para redoblar la apuesta“, expresó el entrenador en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Monumental. “Yo soy un chico de la casa, yo soy un pibe de River. No voy a salir corriendo por un mal año deportivo, el que pensaba eso no entiende nada, no me conoce, no sabe de qué estoy hecho y no sabe lo que quiero a este club", agregó.

Gallardo tuvo que aceptar condiciones antes de renovar con River

Minutos antes se había dado un anuncio más que especial y que le impedirá a Boca poder despedirle un entrenador a River en el marco de un Superclásico. "Venimos a anunciar que hemos acordado extender el vínculo contractual de Marcelo Gallardo que lo une con River hasta el 31 de diciembre de 2026", expresó. Un acuerdo que se llegó por medio de una serie de condiciones que el "Muñeco" se debe comprometer a cumplir con el fin de que este voto de confianza decante en resultados deportivos éxitos y deje atrás una racha extremadamente negativa.

Las condiciones a Marcelo Gallardo

Una de las condiciones impuestas por la nueva dirigencia es que habrá un tope salarial para los jugadores y el cuerpo técnico. De esta manera, se busca reducir el gasto anual que en la temporada 2025 ronda en los 100 millones de dólares. Se pretende que cada jugador cobre de acuerdo con lo que rinda en el campo de juego. También se realizarán contratos a base de producción. Algo que estará destinado a determinadas figuras, que sea por edad o costo del pase, deberán demostrar que son merecedoras de semejante salario.

El apoyo de Juanfer Quintero a Gallardo

En el mediodía del jueves, la Liga Profesional organizó una conferencia de prensa con Leandro Paredes y Juanfer Quintero para presentar un nuevo episodio del Superclásico del fútbol argentino. El volante de River fue blanco de varias preguntas que se vinculaban con el momento del equipo, la continuidad del "Muñeco" Gallardo y la renovación de contrato que se anunció con la necesidad de ponerle fin a ciertos rumores.

“Dejar en claro que en el club el apoyo al entrenador es grandísimo. También para nosotros saber que contamos con nuestro entrenador, con su energía que redobla la apuesta. En los momentos duros es donde se ve el apoyo real y qué mejor momento para jugar con el respaldo al entrenador. Si él tiene energía nosotros tenemos que tener el doble. Es un partido aparte, creo que enfrentamos a un gran rival y es el momento para nosotros demostrar el respaldo y lo que queremos”, señaló el volante colombiano.

Si quedaba alguna duda, Juanfer fue bastante claro con un último mensaje sobre lo que opina el plantel. "En ningún momento le soltaríamos la mano a Marcelo Gallardo", agregó. Una declaración que permite entender que todos se encuentran unidos en la misma causa y que los objetivos son ganarle a Boca, pero más que nada lograr la clasificación a la Copa Libertadores de la próxima temporada.