Tiene 50 años y fue la primera empresa en lanzar un alfajor triple: la histórica marca argentina

Entre las diferentes empresas del país, una creó el primer alfajor triple del mundo y hoy fabrica 1,5 millones de alfajores por día: Fantoche. La reconocida marca Argentina ahora lanza el Origen del alfajor argentino, una nueva versión de su clásico; una línea que busca hacer tributo a las raíces de este icónico producto nacional.

Fantoche: la marca argentina con más de 50 años de historia

Hace más de 50 años, Fantoche fue pionera en el desarrollo del alfajor triple, una innovación que transformó la categoría y que hoy es un estándar del mercado. En la actualidad, la firma produce alrededor de 1,5 millones de alfajores por día, abasteciendo al 100% del territorio nacional desde su planta en Villa Lugano.

Desde la empresa, destacan que ese volumen "refleja la escala de la operación y el vínculo cotidiano entre el producto y los consumidores argentinos". En línea con esa evolución, Fantoche constantemente lanza nuevos formatos, sabores y alianzas, por ejemplo, "Pescado Raúl", el producto lanzado junto a Joaquín Levinton, y otras apuestas Gourmet como el primer Triple "Red Velvet" y el Super Triple Chocolate.

Fantoche lanzará la nueva líea Origen del Alfajor, con tres sabores icónicos

Así, la firma argentina logra superar el consumo de los mil millones de unidades al año en el país y se caracteriza por estar presente en la vida de los argentinos, no solo por su volumen de producción, sino por su capacidad de innovación.

Cómo son los nuevos alfajores de Fantoche

La nueva versión de Fantoche es un homenaje a las raíces del alfajor nacional, su diversidad e identidad. Los nuevos alfajores serán de tres puntos específicos del país en esta etapa, Andino, Cordobés y Buenos Aires: tres regiones, tres formas distintas de vivir el alfajor.

“La historia del alfajor en Argentina comienza en los caminos, en las recetas que viajaron, en las manos que las adaptaron, en cada rincón del país que le dio su propia forma, su propio sabor, su propia identidad”, destacó Claudio Messina, Director Comercial y de Marketing de Fantoche.

Respecto a la decisión de la nueva línea explicó que "estaba pendiente" volver al origen. "No para mirar atrás con nostalgia, sino para reconocer de dónde viene todo lo que hoy somos”, destacó.

Los nuevos sabores contienen:

Andino : relleno con dulce de leche y mermelada de frutos del bosque con baño de repostería semiamargo. Un alfajor con carácter, que combina lo dulce y lo salvaje en perfecto equilibrio.

: relleno con Un alfajor con carácter, que combina lo dulce y lo salvaje en perfecto equilibrio. Cordobés : es un alfajor glaseado con relleno de dulce de leche . Simple, noble, inolvidable.

: es un . Simple, noble, inolvidable. Buenos Aires: alfajor sabor café, relleno con dulce de leche y baño de repostería de chocolate, una versión intensa y moderna. Un guiño a la rutina porteña, a sus pausas, a sus encuentros.