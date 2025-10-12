La historia de la foto de Lionel Messi con Lamine Yamal de niño: cómo surgió y cuándo fue

Lionel Messi con Lamine Yamal de bebé.

Lionel Messi es un jugador para el que sobran los adjetivos. Un deportista único que logró escribir historia y que lo sigue haciendo, producto de su inagotable talento. Ganador de títulos muy importantes, como la Copa del Mundo en 2022 con la Selección Argentina, las dos Copas América en 2021 y en 2024, así como las obtenciones de múltiples campeonatos con Barcelona, entre los que destacan cuatro UEFA Champions League.

Para Barcelona, reemplazarlo fue una misión imposible, pero la aparición de una nueva estrella lo ilusiona tanto al club como a la Selección de España. Se trata de Lamine Yamal, quien ya con sus 18 años logra descollar en la élite del fútbol mundial y tuvo una destacada actuación en la Eurocopa del 2024, donde con su equipo logró salir campeón. Lo más increíble es que este posible heredero del astro argentino fue sostenido por los brazos de Messi de bebé.

Cómo se originó la foto de Messi con Yamal de bebé

La foto original es del Diario SPORT de España. En ella, se puede ver a un joven Messi de 20 años, con una larga melena, sonriendo y bañando a un bebé junto a su madre. Sí, ese bebé es nada menos que Lamine. La imagen fue capturada en diciembre del 2007. Al volverse tan viral, SPORT decidió contar la historia detrás de ese momento. Por aquel entonces, el medio español publicaba cada año un calendario solidario "en el que los futbolistas del Barcelona participaban de forma totalmente altruista". Fue así que Messi participó de esta iniciativa para el de 2008.

Messi ayudando a la mamá de Lamine a bañar a la futura estrella.

Así, sin saberlo, el zurdo rosarino conocía de antemano a un futuro crack del fútbol mundial, nacido en España pero hijo de Mounir Nasraoui, un marroquí, y de Sheila Ebana, una ecuatoguineana. Pero esa no era la única foto: al viralizarse tanto, el mencionado diario buscó un poco más y encontró otra de Messi y Yamal solos, con el bebé en la bañera y Leo sosteniéndolo. Una auténtica curiosidad del mundo del deporte.

Todos los títulos de Messi en su carrera

10 Ligas de España.

8 Supercopas de España.

7 Copas del Rey.

4 Champions League.

3 Mundiales de Clubes.

3 Supercopas de Europa.

2 Ligue 1.

2 Copas América.

1 Supercopa de Francia.

1 Mundial.

1 Finalissima.

1 Mundial Sub-20.

1 Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos.

1 Leagues Cup.

1 MLS Supporters' Shield.

Total: 46 títulos.