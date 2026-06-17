El Gobierno aumentó hasta 25% los salarios de las Fuerzas Armadas

El Gobierno oficializó este miércoles una nueva medida destinada al personal de las Fuerzas Armadas que contempla un adicional salarial vinculado al nivel de capacitación académica y técnica de cada integrante.

La decisión quedó plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 473/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el resto de los ministros del Gabinete nacional. La norma establece la creación de un suplemento remunerativo que podrá representar hasta un 25% adicional sobre los haberes mensuales.

Cómo será el aumento a las Fuerzas Armadas

El nuevo esquema no tendrá en cuenta el rango o la jerarquía dentro de las Fuerzas Armadas, sino exclusivamente el nivel de estudios acreditado por cada efectivo.

Según lo dispuesto por el decreto, los porcentajes serán los siguientes:

25% adicional para quienes posean títulos de posgrado, como especializaciones, maestrías o doctorados.

15% adicional para quienes cuenten con títulos universitarios de grado de al menos cuatro años de duración.

10% adicional para quienes hayan completado tecnicaturas o carreras superiores con una duración mínima de dos años.

Además, el suplemento pasará a formar parte de la estructura salarial permanente, por lo que será considerado para el cálculo de jubilaciones, retiros y pensiones, además de actualizarse junto con futuras recomposiciones salariales.

Cuándo comenzará a regir

La nueva asignación entrará en vigencia el 1 de julio de 2026, fecha a partir de la cual comenzará a liquidarse junto con los salarios del personal alcanzado por la medida.

Desde el Ministerio de Defensa, encabezado por el teniente general Carlos Presti, señalaron que la iniciativa busca incentivar la formación profesional y retener personal especializado dentro de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, destacaron que el conocimiento técnico y académico constituye un recurso estratégico para el sistema de defensa nacional.

La situación salarial en Seguridad

Hace una semana, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se refirió a la realidad económica que atraviesan muchos integrantes de las fuerzas de seguridad, quienes suelen complementar sus ingresos con otras actividades fuera de su horario laboral.

La funcionaria sostuvo que se trata de una situación histórica y recordó que actualmente algunos efectivos trabajan como conductores de aplicaciones de transporte, mientras que en décadas anteriores era habitual que realizaran servicios adicionales privados durante sus días de descanso.

Monteoliva reconoció que esta situación resulta "preocupante" y expresó que su aspiración es que los miembros de las fuerzas puedan dedicarse exclusivamente a sus funciones. En esa línea, planteó que el escenario ideal sería uno en el que los efectivos no necesiten recurrir a empleos complementarios para mejorar sus ingresos y puedan desarrollar su tarea de manera exclusiva dentro de la institución.