Con entrada gratis: la fiesta al aire libre con música electrónica y cumbia en la ciudad de Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires es una de las más vibrantes del país y, para quienes buscan divertirse sin gastar, hay una fiesta clave en pleno centro. Se trata de un evento al aire libre con entrada gratuita donde se puede disfrutar de DJs con set de música electrónica y de cumbia desde el atardecer hasta la madrugada.

Una fiesta gratis en plena ciudad de Buenos Aires: a dónde queda

La fiesta Ache Paraje es uno de los grandes eventos en la ciudad porteña para quienes se divierten bailando y con buena música. Lo mejor es que es perfecta para quienes estudian en la Universidad de Buenos Aires, ya que se encuentra a la salida del Subte H en Facultad de Derecho.

En concreto, las fiestas suelen realizarse de martes a domingos: comienzan temprano para aprovechar la caída del sol y tomar algo con el atardecer de fondo, pero duran hasta la madrugada para quienes disfrutan de bailar toda la noche.

Por ejemplo, los jueves suena cumbia de Diamanta Bailable y los viernes suele haber sets de pop, rock y también cumbia, mientras que los sábados son para los que disfrutan de la música electrónica. También, la fiesta se extiende hasta los domingos como una gran forma para cerrar el fin de semana.

Dirección: Avenida Pres. Figueroa Alcorta 2100, sobre la Plaza República Federativa del Brasil.

¿Cómo conseguir las entradas para la fiesta Ache Paraje?

La fiesta comienza a las 19 hs y la entrada es libre y gratuita. Por lo que solo tenés que ir con ganas de bailar, divertirte y conocer gente nueva hasta las 00.30 hs. Si bien no necesitás entradas para participar, en el lugar ofrecen bebidas para aquellos que quieran comprar.





Las ofertas para este fin de semana

Este sábado 18 de abril el bar Ache realizará la fiesta Konexion, en una edición de 18 a 01 hs. Según informaron en redes sociales, el set de la noche contará con:

Martín Stagnaro

Natalia Echenique

Fran Lezaun

Gabi Navarro

Mientars que el domingo 19 realizarán la High Fest 420 en el mismo lugar donde buscan convocar a 10.000 personas. También es completamente gratuita, solo hay que pedir las entradas por Instagram.