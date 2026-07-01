El importante descuento que lanzó Renault.

Renault anunció una campaña comercial en Brasil para darle un empujón a las ventas del Boreal, su nuevo SUV mediano que busca hacerse un lugar en un mercado muy competitivo. La promoción incluye descuentos que combinan una rebaja directa de fábrica con una bonificación por la entrega de un vehículo usado, alcanzando un máximo de 18.000 reales, equivalentes a unos 3.500 dólares.

La oferta estará vigente hasta agotar el stock, que se limita a 50 unidades por versión. Está dirigida exclusivamente a personas físicas, y quedan excluidas las ventas directas, flotas, taxistas y clientes PCD.

La versión que más se beneficia es la Boreal Evolution, la más accesible de la gama. Su precio de lista es de 179.990 reales (aproximadamente 34.700 dólares), pero con el descuento directo de 6.000 reales y una bonificación de hasta 12.000 reales por el vehículo usado, el precio final puede bajar a 161.990 reales (31.200 dólares), según las condiciones de la promoción.

En las versiones más equipadas, Techno e Iconic, los descuentos son más moderados. Renault ofrece 2.000 reales de rebaja más una bonificación máxima de 10.000 reales, sumando un beneficio total posible de 12.000 reales.

La financiación de Renault para el Boreal

Además de los descuentos, la campaña incluye un plan de financiación a través del Banco RCI, que contempla un anticipo del 60%, el saldo a pagar en 24 cuotas y una tasa promocional mensual de 1,09%. Esta modalidad busca facilitar el acceso al Boreal en un segmento donde la competencia es muy dura.

Este SUV mediano cuenta con un motor 1.3 turbo TCe flex que entrega 163 caballos de fuerza y 27,5 kgfm de torque, acoplado a una transmisión automática EDC de doble embrague. Esta configuración apunta a ofrecer una respuesta ágil y eficiente, diferenciándose de otros competidores que utilizan cajas CVT o automáticas tradicionales.

Desde la versión base Evolution, el Boreal incluye un paquete completo con control de crucero adaptativo, climatizador automático digital de dos zonas y un tablero digital de 7 pulgadas. La versión Techno suma un tablero digital de 10 pulgadas y funciones adicionales como alerta de olvido de ocupantes, enfocadas en confort y conectividad. La variante tope de gama, Iconic, eleva el nivel con un techo solar panorámico eléctrico, tablero digital de 10 pulgadas, central multimedia OpenR de 10 pulgadas con Google integrado, sistema de audio Harman Kardon con diez parlantes y cámara 360 con vista 3D.

En Argentina, el Boreal mantiene la misma gama de versiones (Evolution, Techno e Iconic), con precios que oscilan entre 50.000.000 y 58.500.000 pesos, ubicándose en un punto medio del segmento. Allí enfrenta rivales más caros como el Corolla Cross y Taos, y otros más económicos, principalmente SUV chinos que además ofrecen motorización híbrida, algo que el Boreal aún no ofrece.