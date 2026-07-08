Banco Rioja refuerza el apoyo a las pymes con créditos para afrontar el aguinaldo: todos los detalles

En un contexto marcado por las dificultades financieras que atraviesan numerosas empresas, especialmente pequeñas y medianas, Banco Rioja lanzó una nueva línea de créditos destinada exclusivamente a facilitar el pago del medio aguinaldo. La iniciativa ofrece financiamiento de hasta 30 millones de pesos, con un plazo de devolución de hasta 24 meses y una tasa de interés del 37%.

Se trata de una herramienta que la entidad ya había implementado en noviembre del año pasado y que ahora vuelve a ponerse a disposición del sector privado ante el incremento de las necesidades de financiamiento derivadas del actual escenario económico.

El vicepresidente de Banco Rioja, Marcelo Becerra, explicó que la decisión de reeditar esta línea respondió a la buena recepción que tuvo la experiencia anterior y a los pedidos realizados por las propias empresas.

"Es una línea de créditos que ya aplicamos en noviembre del año pasado y tuvo mucho éxito. Por eso la volvemos a lanzar, especialmente por la situación crítica que están viviendo muchas empresas", señaló.

El financiamiento está destinado exclusivamente al pago de aguinaldos, por lo que uno de los principales requisitos es que los trabajadores de las empresas solicitantes perciban sus haberes a través de cuentas en Banco Rioja. La medida busca garantizar que los fondos sean utilizados para ese fin específico y facilitar el cumplimiento de una de las principales obligaciones laborales de mitad de año.

Becerra aclaró que la línea se encuentra disponible tanto para empresas que ya operan con la entidad como para aquellas que aún no son clientes y deseen acceder al financiamiento.

Además de presentar la nueva herramienta crediticia, el directivo describió el complejo panorama que atraviesa el sector empresarial riojano y reveló un fuerte incremento en los niveles de endeudamiento durante los últimos dos años.

Según informó, en mayo de 2024 el endeudamiento de las empresas representaba el 17,5%, mientras que en mayo de 2026 ese indicador ascendió al 40%, reflejando el impacto de la caída de la actividad económica y la disminución de las ventas.

Desde la entidad consideraron que el acceso al crédito puede convertirse en un instrumento clave para que las empresas sostengan su funcionamiento y cumplan con el pago del salario anual complementario sin afectar su capital de trabajo.

Con esta nueva línea de financiamiento, Banco Rioja busca brindar una alternativa para aliviar la situación financiera de las empresas riojanas y acompañar al sector productivo en un contexto económico complejo, facilitando el cumplimiento de las obligaciones salariales y aportando liquidez en una etapa de elevada presión sobre las pymes.