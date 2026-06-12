Qué pasa si pierdo la SUBE asociada al CUD: cómo recuperar el beneficio de viajar gratis

Las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) tendrán una nueva forma de acceder al beneficio de transporte público gratuito en todo el país. Desde el próximo 19 de junio, podrán viajar gratis en colectivos de jurisdicción nacional y trenes utilizando únicamente una tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario y asociada al certificado.

La iniciativa impulsada por el gobierno nacional apunta a simplificar el acceso, evitando la necesidad de exhibir la documentación personal en cada uno de los viajes y agilizando los controles dentro del sistema de transporte público.

Aunque la implementación comenzará en los servicios de jurisdicción nacional, las autoridades prevén avanzar de manera progresiva para extender el mecanismo a otras regiones y a otros medios de transporte del país.

Cómo vincular el CUD a la SUBE

Para acceder a esta nueva modalidad, será necesario realizar un trámite q ue estará disponible desde el 16 de junio en la web. El proceso es completamente digital: los usuarios deberán registrar la tarjeta, ingresar a la sección "Beneficios" y cargar el número de su CUD, compuesto por diez dígitos.

Una vez completado ese paso, será necesario activar el beneficio, apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE, utilizando la aplicación SUBE desde un teléfono Android con tecnología NFC o directamente en la validadora del colectivo, informando al chofer previamente.

En aquellos casos en que el certificado contemple un acompañante, el beneficio también quedará asociado a la misma tarjeta utilizada por la persona con discapacidad, permitiendo registrar los dos viajes bajo el mismo sistema.

Qué pasa si pierdo la SUBE asociada al CUD

En caso de pérdida, la persona no debe preocuparse ya que no debería perder el beneficio, siempre que la tarjeta esté registrada a su nombre. La lógica del sistema es que el beneficio quede vinculado a la persona y no al plástico. En tal caso, deberá solicitar la baja y vincular una nueva tarjeta a su cuenta.

Ahora bien, ¿cómo? En primer lugar debe dar de baja la SUBE desde Mi SUBE, la app o llamando al 0800-777-SUBE. Después tendrá que conseguir una nueva tarjeta SUBE y asociarla a su cuenta. El beneficio se transfiere automáticamente a la nueva tarjeta registrada con el mismo DNI, sin necesidad de volver a realizar todo el trámite.

Además, podrá recuperar el saldo que tenía la tarjeta anterior, si estaba registrada. Desde SUBE se informa por mail los pasos y el saldo recuperable, generalmente dentro de las 72 horas hábiles.