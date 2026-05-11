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El número de matrimonios en China cae a su nivel más bajo de la última década

11 de mayo, 2026 | 06.40

Según datos oficiales, las inscripciones matrimoniales en China ‌cayeron un 6,2% ‌interanual en el primer trimestre y son aproximadamente la mitad de las registradas en 2017, lo que pone de relieve la presión demográfica en un país donde ​la maternidad ⁠sigue estando estrechamente ligada al ‌matrimonio.

China registró 1,697 millones de ⁠matrimonios en el ⁠trimestre, según informó el sábado el Ministerio de Asuntos Civiles.

Las cifras son ⁠la última señal de los ​crecientes retos demográficos de ‌China.

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La población de China ‌descendió por cuarto año consecutivo ⁠en 2025, mientras que su tasa de natalidad cayó a un mínimo histórico, lo que ​ha llevado ‌a los demógrafos a advertir de una mayor caída.

Tradicionalmente, las parejas en China han tenido hijos después del matrimonio, ⁠lo que refleja tanto las normas culturales como las reglas administrativas que, en algunos casos, han vinculado el registro de nacimientos o el acceso a prestaciones a la presentación ‌de un certificado de matrimonio.

Las autoridades han puesto en marcha una serie de medidas para fomentar el matrimonio y la natalidad, entre las que ‌se incluyen subsidios familiares, ayudas para el cuidado de los hijos e ‌iniciativas para ⁠reducir los costos médicos relacionados con el parto.

Con información de Reuters

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