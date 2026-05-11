El número de matrimonios en China cae a su nivel más bajo de la última década

Parejas de recién casados posan para hacerse fotos en el templo Huguo Guanyin, un lugar de registro matrimonial al aire libre en Pekín, China

Según datos oficiales, las inscripciones matrimoniales en China ‌cayeron un 6,2% ‌interanual en el primer trimestre y son aproximadamente la mitad de las registradas en 2017, lo que pone de relieve la presión demográfica en un país donde ​la maternidad ⁠sigue estando estrechamente ligada al ‌matrimonio.

China registró 1,697 millones de ⁠matrimonios en el ⁠trimestre, según informó el sábado el Ministerio de Asuntos Civiles.

Las cifras son ⁠la última señal de los ​crecientes retos demográficos de ‌China.

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La población de China ‌descendió por cuarto año consecutivo ⁠en 2025, mientras que su tasa de natalidad cayó a un mínimo histórico, lo que ​ha llevado ‌a los demógrafos a advertir de una mayor caída.

Tradicionalmente, las parejas en China han tenido hijos después del matrimonio, ⁠lo que refleja tanto las normas culturales como las reglas administrativas que, en algunos casos, han vinculado el registro de nacimientos o el acceso a prestaciones a la presentación ‌de un certificado de matrimonio.

Las autoridades han puesto en marcha una serie de medidas para fomentar el matrimonio y la natalidad, entre las que ‌se incluyen subsidios familiares, ayudas para el cuidado de los hijos e ‌iniciativas para ⁠reducir los costos médicos relacionados con el parto.

Con información de Reuters