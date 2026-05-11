Zelenski dice que unos 20 países están interesados en acuerdos sobre drones con Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llega para asistir a una cumbre informal de líderes europeos en Ayia Napa, Chipre

​Cerca de 20 países están interesados en acuerdos sobre drones con ‌Ucrania y ya ‌se han firmado cuatro, según dijo el lunes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Desde el estallido de la guerra en Irán a finales de febrero, Zelenski ha logrado aprovechar la experiencia de ​Ucrania en la ⁠guerra con drones para cerrar una ‌serie de acuerdos diplomáticos exitosos ⁠durante sus visitas a ⁠Oriente Medio y Europa.

"Casi 20 países participan actualmente en diversas fases: ya se han ⁠firmado cuatro acuerdos y se ​están preparando los primeros contratos ‌en virtud de estos ‌acuerdos", dijo Zelenski en la red ⁠social X.

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En abril, Ucrania firmó acuerdos de defensa y sobre drones en Alemania, Noruega y Países Bajos, tras ​las ‌alianzas de seguridad a largo plazo con Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos a finales de marzo.

Ucrania también firmó el mes pasado ⁠acuerdos con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en materia de defensa y energía.

En su publicación, Zelenski también dijo que Ucrania pondría en marcha una cooperación en materia de seguridad en el marco de acuerdos ‌sobre drones con otra parte del mundo, sin especificar cuál.

Ucrania ya ha comenzado a recibir el volumen necesario de combustible gracias a los acuerdos, añadió Zelenski, sin ‌dar más detalles.

El presidente espera que su diplomacia de los drones pueda ayudar a garantizar ‌acuerdos de ⁠suministro energético con los Estados de Oriente Medio, así como ​mercados para los productos agrícolas de Ucrania.

Con información de Reuters