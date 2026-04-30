El suministro mundial de arroz se ve amenazado por la guerra en Irán y El Niño

FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador cultiva plantas de arroz en una granja en Bangkok, Tailandia

Por Naveen Thukral y Panarat ​Thepgumpanat

SINGAPUR/BANGKOK, 30 abr (Reuters) - Se prevé que el suministro de arroz disminuya este año, a medida que los agricultores reducen la superficie de cultivo en toda Asia debido a ‌la escasez de fertilizantes y al ‌aumento vertiginoso de los costos del combustible provocado por la guerra en Irán, a lo que se suma la aparición de un fenómeno de El Niño que también reducirá la producción del alimento básico más consumido del mundo.

El arroz es fundamental para la seguridad alimentaria mundial, e incluso pequeñas interrupciones en el suministro pueden tener un efecto dominó en los países, elevando los precios y ejerciendo presión sobre los presupuestos familiares, especialmente entre los consumidores sensibles a ​los precios de Asia y ⁠África.

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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus ‌siglas en inglés) pronosticó en abril que la producción de arroz aumentaría ⁠un 2%, hasta alcanzar un máximo histórico en 2025/26.

Los ⁠efectos de la guerra de Irán están afectando a los agricultores de los principales exportadores, Tailandia y Vietnam, así como a Filipinas e Indonesia, que dependen de las importaciones, según dijeron productores ⁠y comerciantes. La guerra ha reducido el flujo de combustible y fertilizantes a ​través del estrecho de Ormuz, un punto de estrangulamiento clave que ‌conecta el golfo Pérsico con los mercados ‌mundiales.

Los agricultores del sudeste asiático, en su mayoría pequeños productores, también se enfrentan a ⁠una presión creciente, ya que el fenómeno meteorológico de El Niño traerá condiciones más cálidas y secas a la región en la segunda mitad del año.

"Los agricultores ya han comenzado a plantar arroz en algunos países y están utilizando menos insumos porque los precios han subido", ​afirmó Máximo Torero, ‌economista jefe de la FAO de la ONU. "Vamos a asistir a una situación de mayor escasez de la oferta mundial en la segunda mitad del año y a principios del próximo".

En 2008, las restricciones a la exportación impuestas por los principales proveedores duplicaron con creces los precios hasta situarlos en torno a los 1.000 ⁠dólares por tonelada métrica , lo que desencadenó disturbios en varios países. Más recientemente, la escasez de suministro entre 2022 y 2023, agravada por las restricciones a la exportación de India, hizo subir los precios y provocó compras motivadas por el pánico.

INTERRUPCIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Los envíos de arroz ya se enfrentan a cuellos de botella en la cadena de suministro.

"La logística se ha convertido en una pesadilla, especialmente en Asia, ya que hay escasez de sacos de polipropileno, la disponibilidad de ‌camiones para transportar el arroz a los puertos es limitada y el propio transporte marítimo se ha visto interrumpido", dijo un operador en Singapur de una de las principales empresas comerciales de arroz a nivel mundial, que pidió permanecer en el anonimato, ya que no está autorizado a hablar con los medios de comunicación.

Si bien la escasez de fertilizantes y la sequía ya están ‌reduciendo los rendimientos de las cosechas más pequeñas que se están recogiendo en el sudeste asiático, es probable que la próxima cosecha se enfrente a una reducción aún mayor.

India, Tailandia y Filipinas plantan sus ‌principales cultivos en junio ⁠y julio, mientras que Vietnam e Indonesia están sembrando ahora sus cultivos de segunda temporada.

La mayoría de los productores asiáticos cultivan dos o tres cosechas ​de arroz al año.

(1 dólar = 32,61 baht)

Con información de Reuters