Jeffries promete que los demócratas lograrán el control la Cámara de Representantes en 2026

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes de EEUU, Hakeem Jeffries, en el Capitolio, en Washington

Los demócratas obtendrán el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en noviembre, prometió el lunes el ‌líder demócrata Hakeem Jeffries en ‌una carta dirigida a sus colegas, en la que también se comprometió a "enterrar" a los republicanos "con una contraofensiva demócrata a gran escala en materia de redistribución de distritos" de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

La desafiante carta dirigida a los miembros del Grupo Demócrata de la Cámara de Representantes afirma que el partido está bien posicionado ​para conseguir los tres ⁠escaños necesarios para obtener la mayoría en la Cámara en las ‌elecciones de mitad de mandato, a pesar de los ⁠recientes reveses sufridos ante la Corte Suprema de ⁠Estados Unidos y el tribunal estatal más alto de Virginia.

Estas sentencias han permitido, respectivamente, que los estados liderados por republicanos en todo el sur ⁠redibujen sus mapas sin distritos de "mayoría minoritaria" —es decir, cambiar los ​límites de los distritos electorales de manera que ‌ninguno de ellos tenga una mayoría ‌de votantes pertenecientes a grupos raciales o étnicos minoritarios— y han ⁠anulado un mapa electoral en Virginia que podría haber dado a los demócratas cuatro nuevos escaños que antes ocupaban los republicanos.

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Los republicanos cuentan con una estrecha mayoría de 217 escaños frente a 212 en la ​Cámara de ‌Representantes, donde un independiente se alía con los republicanos. Cinco escaños están vacantes debido a fallecimientos y dimisiones.

El presidente Donald Trump desencadenó el año pasado una guerra nacional de redistribución de distritos cuando instó a Texas a trazar un nuevo ⁠mapa en un intento por contrarrestar las tendencias históricas que sugieren que los demócratas recuperarían la Cámara de Representantes durante los dos últimos años de su presidencia.

Una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes frenaría la agenda del presidente, y los demócratas tendrían el poder de investigar al presidente y a su Gobierno a través de las comisiones del Congreso.

Los demócratas están ‌haciendo campaña en torno a la "asequibilidad", señalando el alto coste de la vida y el aumento vertiginoso de los precios de la gasolina. Una encuesta de Reuters/Ipsos del mes pasado reveló que la aprobación del presidente había caído al 34%, la más baja de su mandato actual.

"Donald Trump es ‌profundamente impopular y los republicanos no han logrado mejorar la vida del pueblo estadounidense", escribió Jeffries. "En lugar de cambiar de rumbo, los extremistas del Partido ‌Republicano están tramando ⁠cambiar la composición electoral de los distritos en todo el país".

Los republicanos están ganando la batalla de la redistribución ​de distritos contra los demócratas en este ciclo, pero eso no garantiza que mantengan el control de la cámara este otoño boreal.

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Con información de Reuters