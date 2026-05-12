"Una lucha de todo el pueblo argentino": Kicillof apuntó contra Milei en la Marcha Federal Universitaria

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este martes de la Marcha Federal Universitaria realizada en la Ciudad de Buenos Aires, en defensa de la educación pública y en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. "Javier Milei tiene que entender que la defensa de la universidad pública no es solo una reivindicación de los estudiantes y los docentes: es una lucha de todo el pueblo argentino”, afirmó.

Durante su intervención en la marcha, el primer mandatario bonaerense aseguró que “en estos tres años muchos profesores e investigadores han tenido que dejar sus puestos de trabajo por la tremenda caída de sus salarios", como producto de "un Gobierno nacional que está empecinado en destruir el futuro del país”.

Con respecto a los ataques de Javier Milei a la educación pública, Kicillof subrayó: “El Presidente ataca a la universidad libre y gratuita porque es la mejor herramienta de movilidad social ascendente que tenemos para construir una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades”.

“Acompañamos esta marcha federal para defender a los pibes y pibas que quieren estudiar y soñar con un futuro mejor para ellos y para todos los argentinos”, concluyó el gobernador en la jornada.

La movilización reunió a estudiantes, docentes, investigadores, gremios y autoridades universitarias de todo el país, en medio de la tensión por el ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno nacional sobre las universidades y el sistema científico.

La respuesta del Gobierno a la marcha: "Política opositora"

La respuesta de la facción política del presidente Javier Milei se apoya fundamentalmente en un reciente triunfo judicial. Según el comunicado oficial del partido libertario, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió un Recurso Extraordinario Federal, lo que garantiza que la Ley de Financiamiento Universitario "seguirá suspendida hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Para el oficialismo, esta ley es inviable desde su origen por tratarse de una normativa que "nació suspendida en su ejecución" debido a que los legisladores "no determinaron en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento". Bajo esta lógica, el espacio que se referencia en la figura del Presidente considera que la aplicación de la ley es un riesgo macroeconómico inadmisible, ya que "equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos".

El parte de prensa ratifica un "compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal" a través de la premisa de que cualquier desvío presupuestario para la educación "implicaría más impuestos o emisión monetaria", lo cual, en la visión dogmática del partido violeta, "se traduce, siempre y en todo lugar, en más inflación y más pobreza". De esta manera, el Gobierno coloca el orden de las cuentas públicas por encima de la emergencia que denuncian rectores y gremios, quienes advierten que el presupuesto actual no alcanza para cubrir salarios ni gastos básicos de investigación y mantenimiento.

, el partido de gobierno, La Libertad Avanza (LLA), emitió un comunicado oficial en el que redobla su ofensiva contra el sector universitario.

El oficialismo calificó la jornada de protesta de este martes como una "marcha política opositora". Desde el espacio que conduce la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, minimizaron el reclamo de miles de estudiantes y docentes al asegurar que se trata de una maniobra de "la política" que intenta "instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades".