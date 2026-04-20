Cuidado con las ofertas de trabajo falsas en Google: cómo evitarlas

La estafa utiliza una supuesta oferta de trabajo para engañar a las víctimas.

Las estafas laborales siguen evolucionando y ahora apuntan directamente a usuarios de correo electrónico con falsas propuestas vinculadas a Google. Un nuevo intento de phishing detectado recientemente utiliza una supuesta oferta de trabajo para engañar a las víctimas y robar datos personales, aprovechando la credibilidad de marcas tecnológicas conocidas.

El engaño llega a través de un email que aparenta ser legítimo, con un tono amistoso y referencias a herramientas como Gemini. Sin embargo, su verdadero objetivo es que el usuario haga clic en un enlace sospechoso para agendar una llamada, una técnica clásica en este tipo de fraudes digitales.

Cómo funciona la estafa

El correo se presenta como una oportunidad laboral atractiva, pero esconde varias señales de alerta. Por ejemplo, el remitente puede figurar con un nombre creíble —como una firma conocida— mientras que la dirección de email pertenece a un dominio desconocido o inconsistente. Este tipo de contradicción es una de las principales pistas de que se trata de un intento de fraude.

Además, el mensaje suele estar redactado de forma genérica y directa, sin detalles concretos sobre el puesto o la empresa. El objetivo es generar confianza rápidamente y llevar al usuario a interactuar con el enlace malicioso.

Señales para detectar correos falsos

Para evitar caer en este tipo de engaños, es clave prestar atención a ciertos indicios:

Direcciones de correo que no coinciden con la empresa que dicen representar.

que dicen representar. Enlaces sospechosos o pedidos para agendar reuniones fuera de canales oficiales.

o pedidos para agendar reuniones fuera de canales oficiales. Lenguaje poco personalizado o demasiado informal.

Estas tácticas forman parte del phishing, una modalidad de estafa que busca suplantar la identidad de empresas o servicios confiables para manipular a las víctimas y obtener información sensible.

El engaño llega a través de un email que aparenta ser legítimo.

Qué hacer si recibís uno de estos correos

Los especialistas recomiendan no interactuar con este tipo de mensajes, no hacer clic en enlaces ni descargar archivos adjuntos. Lo más seguro es marcar el correo como spam o reportarlo como intento de suplantación de identidad.

En un contexto donde cada vez más personas buscan trabajo online, este tipo de engaños crece y se vuelve más sofisticado. Por eso, verificar siempre la autenticidad de las ofertas laborales es fundamental para no caer en la trampa.