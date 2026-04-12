Nike lanza un outlet con hasta 40% de descuento: cómo comprar zapatillas y ropa más baratas.

En un contexto donde el ahorro se volvió clave para los consumidores, Nike decidió reforzar su estrategia comercial en Argentina con una propuesta agresiva: un outlet digital con descuentos de hasta el 40% en productos seleccionados.

La iniciativa apunta a quienes buscan renovar zapatillas o ropa deportiva sin pagar precios de lista, en medio de un mercado cada vez más sensible al costo.

Un outlet online con descuentos en productos icónicos

La marca habilitó una sección especial dentro de su tienda oficial, donde se concentran artículos en liquidación. Allí se pueden encontrar desde zapatillas urbanas hasta indumentaria técnica y botines de fútbol.

Uno de los puntos más destacados es la presencia de modelos clásicos muy buscados. Por ejemplo, las Air Force 1 ‘07 LV8 aparecen con rebajas cercanas al 40%, lo que las convierte en una de las opciones más atractivas del catálogo.

También hay ofertas en otras categorías:

Botines de alta gama como Tiempo Legend o Mercurial

Zapatillas de running como Pegasus o Run Swift

Ropa deportiva y accesorios

En muchos casos, los descuentos se ubican entre el 30% y el 40%, dependiendo del modelo y el stock disponible.

Nike lanza un outlet con hasta 40% de descuento: cómo comprar zapatillas y ropa más baratas.

Cómo acceder a las ofertas

Para comprar, los usuarios deben ingresar al sitio oficial de Nike Argentina y dirigirse a la sección “Sale”, donde ya figuran los precios con descuento aplicado.

No se necesitan códigos promocionales ni condiciones especiales: las rebajas están visibles directamente en el catálogo. Sin embargo, hay un punto clave: los talles más comunes suelen agotarse rápido, por lo que la decisión de compra tiene que ser ágil.

Cuotas sin interés y envíos a todo el país

Además de los descuentos, uno de los principales atractivos del outlet es la financiación.

La tienda ofrece:

Hasta 9 cuotas sin interés con bancos seleccionados (ICBC, Macro, BBVA, Galicia, Banco Nación, Santander y Brubank).

con bancos seleccionados (ICBC, Macro, BBVA, Galicia, Banco Nación, Santander y Brubank). 6 cuotas sin interés con otras tarjetas

con otras tarjetas Posibilidad de hasta 12 pagos en compras de mayor monto

Los envíos están disponibles en todo el país, lo que permite acceder a las mismas condiciones desde cualquier provincia. Incluso, quienes se registran en el programa de membresía pueden acceder a envíos gratuitos en determinados casos.