Desalojos "ultra express" y fin del tope de extranjerización de tierras: lo que se dijo sobre la ley de Propiedad Privada

El plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales del Senado retomó hoy el debate del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Pese a que la jornada contó con varios expositores que expresaron su rechazo al texto, argumentando que facilita la compra de tierra a extranjeros y los desalojos a inquilinos, en La Libertad Avanza (LLA) especulan con tener dictamen para la semana que viene.

"Expliquen ustedes los que van a apoyar este proyecto, después de haber terminado con la poca protección que había con la ley de Alquileres, cómo va a hacer la gente, víctima del plan económico, de los sueldos en cuotas, ni hablar de los despedidos", lanzó Gervasio Muñóz, de Inquilinos Unidos, que recordó "la vivienda es un negocio para algunos funcionarios que sacan créditos a mansalva".

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Muñóz cuestionó el capitulo 2 del proyecto de ley, al que denominó como "artículo de desalojo ultra express", como una sucesión de un proyecto de ley impulsado durante el gobierno de la Alianza y que atribuyó al hoy ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger,y agregó "si quedaba algún tipo de garantía para que las familias inquilinas tengan un lugar para vivir, esto elimina lo último que quedaba".

Sturzenegger, ex secretario de Política Económica de la Alianza, había sido el miembro informante del proyecto por parte del gobierno de Javier Milei. En esa oportunidad, el ex funcionario de Fernando De la Rúa negó haber formado parte de esa gestión.

El texto que analiza el Senado propone modificaciones al Código Procesal y al Código Civil y Comercial, reformas para el Registro de la Propiedad Inmueble y en la ley de Manejo del Fuego. "¿Nos tenemos que preparar para una nueva ola de incendios?", se preguntó Javier Inalaf, combatiente de Incendios Forestales del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Rio Negro.

Matías Oberlin, del Observatorio de Tierras del CONICET, señaló que se elimina la legislación que establecen los topes de 15% de tierras extrajerizadas. "El proyecto liberaliza la compra de tierras, incluso en zonas estratégicas, desde el punto de vista ambiental, productivo, de defensa y geopolítico", sintetizó.

El constitucionalista Daniel Sabsay argumentó: "El proyecto presenta avances en el fortalecimiento del derecho de la propiedad, la seguridad jurídica y la eficiencia institucional, lo que justifica una valoración favorable. No obstante, se identifican dos áreas críticas, la política de integración sociourbana, donde se considera necesario preservar un rol estatal activo y coordinado, y la regulación del manejo del fuego, donde se advierte un retroceso en estándares de protección ambiental que debería ser revisado"

"Nosotros vamos a defender el derecho de la propiedad", dijo la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, en defensa del texto enviado por la Casa Rosada. Por el lado de los expositores, el abogado Mariano Marcucci destacó que "el proyecto va en linea de ampliar el control judicial sobre la expropiación"

La ex ministra, al igual que la senadora de LLA Nadia Márquez, confrontó con la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, que defendió la legislación de tierras y glaciares impulsada en la gestión de Cristina Kirchner. "Ustedes están parados en la vereda del estatismo y nosotros estamos en la del hombre común que se compró un pedazo de tierra, que hoy lo tiene usurpado y el Estado no es capaz de ir y sacar a ese que usurpó", lanzó Bullrich.

Luego, afirmó que no se trata de "una ley de cuidado de la propiedad privada, sino una ley de transferencia de la propiedad privada, de los argentinos a intereses extranjeros; de nuestros ecosistemas a los lobby de especulación inmobiliaria; de los sectores más vulnerables a los desarrolladores".

Ante la consulta de El Destape, fuentes de LLA estimaron que la semana que viene puede haber una nueva ronda de expositores. "Está en veremos", aclararon. Otras voces del oficialismo confiaron en que el número para el dictámen está y sería para la semana que viene.