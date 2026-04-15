Milei dio la orden y Caputo se abrazó a la ortodoxia: secó de pesos la economía

El Gobierno concretó este miércoles el anuncio que había anticipado el presidente Javier Milei después de conocerse la nueva aceleración del proceso inflacionario: entre el Tesoro y el BCRA absorbieron unos 6,5 billones de pesos que tenía de liquidez el sistema, profundizando la restricción monetaria que se traduce en mayor recesión especialmente de la actividad económica vinculada al consumo interno.

Además, también emitió deuda en dólares por 296 millones en dos bonos, por abajo de la meta y reconociendo una tasa de 8,51% de retorno para el bono con vencimiento en octubre de 2028. Mañana intentará captar otros 200 millones de dólares en una reapertura a los mismos precios colocados este jueves.

“El caso argentino nos indica que no nos podemos mover de la ortodoxia. Nos vamos a atar al poste para evitar escuchar los cantos de sirena. Y si nos sale mal, no pasa nada. Nos iremos a casa”, expresó entre advertencias y amenazas el presidente Javier Milei frente a un auditorio de ejecutivos de empresas con predominio de capitales estadounidenses.

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Milei intentó justificar la aceleración de la inflación por décimo mes y que en marzo volvió a cruzar el techo de 3, que atribuyó a una mezcla de factores monetarios (habló de un rezago de más de medio año del desastroso manejo de la política monetaria que generó la eliminación del rol del BCRA para administrar los excedentes de pesos) y extra monetarios (el incremento del precio de la carne y de la energía).

La respuesta a todo eso, dijo, iba a ser “más ortodoxia” y eso lo llevó a la práctica este jueves el equipo económico, en una combinación de acción del Tesoro, que renovó deuda y colocó nueva, y el Banco Central, que absorbió a través de la rueda REPO, la nueva mecánica de los clásicos pasivos remunerados.

La Secretaría de Finanzas adjudicó deuda por 9,92 billones de pesos frente a vencimientos que el mercado estimó en 7,8 billones de pesos. La diferencia es sacar de circulación todos los pesos que emitió el BCRA con la compra de divisas a lo largo de abril, por 1.464 millones de dólares.

La mayor demanda del mercado fue por los bonos a más corto plazo. Prácticamente la mitad, 4,4 billones de pesos, fue colocado en un nuevo bono con vencimiento el 14 de agosto, el único instrumento que licitó a tasa fija, con un rendimiento de 26,82% de tasa interna de retorno. También tuvo demanda por 1,9 billones el bono que CER (ajusta por inflación más una rentabilidad de 7,60 de TIR) con vencimiento el 29 de septiembre.

El bono ajustable con la tasa de los plazos fijos mayoristas TAMAR con vencimiento el 26 de febrero de 2027 se llevó otros 1,8 billones a una TIR de 33,33% y el mismo bono con vencimiento en agosto otros 800 mil millones a 33,15%.

El mercado esperaba este comportamiento restrictivo de la política monetaria luego del discurso de Milei y de la aceleración de la inflación, aún a costa de profundizar el proceso recesivo especialmente en los sectores económicos vinculados al consumo interno, y pese a que el manejo monetario de la inflación no mostró ningún resultado positivo en los más de dos años de gestión.

La principal preocupación que sigue instalada en los mercados es la capacidad del Gobierno de sostener el superávit primario en un contexto de caída sostenida de la recaudación combinada con la indexación automática de la mitad del gasto público por la inflación pasada y que no logra compensar con los ajustes del gasto anunciados ni la motosierra renovada por Milei.

El comunicado que difundió este jueves el Fondo Monetario Internacional anticipa que el Gobierno buscará bajar el gasto en jubilaciones, probablemente desenganchando la actualización de la inflación para lograr que se licúen, y mejorar los recursos con una reforma tributaria.

El FMI, de todas maneras, dejó abierta algunas incognitas: en el comunicado aclaró que “una vez concluidas las medidas pendientes” que no identificó, “el informe se presentará al Directorio Ejecutivo del FMI para su consideración” sin fecha. En el mismo sentido, la titular del organismo, Kristalina Georgieva, dijo a través de un posteo en la red social “X” que espera “completar la revisión pronto”.

Estas declaraciones hacen esperar el inminente anuncio de medidas del gobierno, que según el texto del comunicado estarían referidas a la administración de la política monetaria, cuando plantea “medidas preventivas para contener la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión de la política monetaria y la asignación de crédito”.