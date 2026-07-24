Las 6 nuevas reglas del Mundial que llegan al fútbol argentino en 2026: cuáles son

El árbitro Facundo Tello.

El fútbol argentino se prepara para incorporar una serie de modificaciones reglamentarias que ya fueron probadas en competencias internacionales y que formarán parte del reglamento que regirá durante el Mundial 2026. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comenzará a implementar estos cambios con el objetivo de agilizar el juego, reducir las pérdidas deliberadas de tiempo y otorgar nuevas herramientas al arbitraje.

Las nuevas disposiciones alcanzarán principalmente a los torneos organizados por la Liga Profesional, donde el VAR ya forma parte del desarrollo habitual de los partidos. En el ascenso, en cambio, solo se aplicarán aquellas normas que no dependan de la tecnología, ya que las categorías inferiores todavía no cuentan con asistencia arbitral por video.

Cuáles son las 6 nuevas reglas que el fútbol argentino toma del Mundial

La primera modificación apunta directamente a las demoras en la reanudación del juego. A partir de la nueva reglamentación, los futbolistas tendrán un máximo de cinco segundos para ejecutar un saque lateral o un saque de arco. El conteo comenzará desde el momento en que el jugador tome la pelota con las manos, buscando evitar pérdidas de tiempo que suelen repetirse durante los encuentros. Otro de los cambios importantes involucra al VAR. Desde ahora, la herramienta podrá intervenir para corregir un error del árbitro cuando haya otorgado un tiro de esquina de manera equivocada. Si las imágenes demuestran que corresponde un saque de arco, el juez podrá modificar su decisión antes de la reanudación del juego, ampliando así el margen de acción del sistema de videoarbitraje. La tecnología también tendrá un rol determinante en situaciones vinculadas con las sanciones disciplinarias. El VAR estará habilitado para intervenir cuando exista una confusión de identidad, es decir, si el árbitro amonesta o expulsa al futbolista equivocado. Además, podrá corregir una segunda tarjeta amarilla aplicada de forma errónea, una situación que hasta ahora no podía revisarse. Entre las novedades más llamativas aparece una sanción disciplinaria para futbolistas y entrenadores que se cubran la boca con la mano o con la camiseta al hablar con un rival. Esa conducta será castigada con expulsión, en una medida que busca desalentar conversaciones ocultas y reforzar la transparencia dentro del campo de juego. Las sustituciones también sufrirán modificaciones. El jugador reemplazado dispondrá de diez segundos para abandonar el terreno de juego. Si demora más tiempo, el futbolista que deba ingresar tendrá que esperar un minuto antes de poder entrar, una medida destinada a desalentar las demoras intencionales cuando un equipo intenta sostener un resultado favorable. Por último, también cambiará el protocolo para la atención médica. Cuando un futbolista solicite el ingreso de los médicos, deberá abandonar el campo de juego y permanecer un minuto fuera antes de volver a ingresar. La única excepción será cuando la lesión haya sido consecuencia de una infracción sancionada con tarjeta para el rival.

Los cambios que se aplican en el fútbol argentino.

Cuándo se aplicarán estos cambios