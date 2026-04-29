El Guitarrazo celebra la obra de Eduardo Falú

Imaginar el sonido de 38 guitarras al unísono, interpretando obras del ancho y extenso compositor y guitarrista Eduardo Falú, abre el camino a una aventura musical, de la que será protagonista la Orquesta Escuela de Guitarras. Los integrantes de la agrupación grabaron “Nuestra canción”, un trabajo discográfico que reivindica la rica y extensa obra de Falú, gran referente de la música de raíz folklórica y creador de clásicos del cancionero popular argentino como “Las Golondrinas” o “Tonada del viejo amor” muchas veces en colaboración junto a Jaime Dávalos o Manuel J. Castilla. Y no estuvieron solos, ya que contaron con los arreglos y la participación de Juan Falú, Cecilia Pahl, Milagros Caliva, Coqui Ortiz y la Orquesta Argentina de Charangos. Los responsables de esta puesta son Nacho Eguía, Daniel Schneck, directores de la formación y las innumerables obras de Eduardo Falú, eligieron La nostalgiosa, Río de tigres, Zamba de la candelaria, Oro verde, Cueca del arenal, La atardecida, Las Golondrinas, La angaquera y La huarmillita.

El Guitarrazo es una orquesta escuela de guitarras, fundada en 2002 por Roberto Calvo y Juan Falú y actualmente es coordinada por Ignacio Eguía y Daniel Schneck. Esta agrupación es un espacio abierto donde se nuclean guitarristas de todos los niveles y procedencias socioculturales y se propone contribuir a la difusión y transmisión de la música popular argentina a través de este instrumento que ha trascendido continentes con una fuerte raigambre en todo Latinoamérica y en nuestro país. Han versionado piezas de autores emblemáticos como Ástor Piazzolla, Osvaldo Pugliese, Isaco Abitbol, Ramón Ayala o Atahualpa Yupanqui y también de contemporáneos como Carlos “Negro” Aguirre, Teresa Parodi o Román Giudice.

Tiene cuatro discos editados: El Guitarrazo: Orquesta Escuela de Guitarras (2007), De cayos y alegrías (2012), A granel (2016) y el más reciente Nuestra canción (2026), dedicado a la obra de Eduardo Falú.



Eldestapeweb fue en busca de la mirada que tienen los directores de la agrupación, que se presentará el 9 de mayo, en el Teatro Empire.



-El Guitarrazo celebra, con la edición de Nuestra canción, un tiempo del cancionero argentino, rico en melodías y también por su poética ¿Cómo fue la génesis de esta búsqueda? ¿Qué camino recorre el listado de canciones que le dan forma al disco?

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-Daniel Schneck: La música popular y la canción tienen en nuestro país un tremendo desarrollo y arraigo. Hay compositores de canciones de todos los estilos y formaciones. Esto tiene que ver en gran parte con el legado de grandes compositores y autores a lo largo de las décadas: desde los primeros grandes del tango y el folclore, hasta el rock nacional y expresiones más actuales. Con este trabajo buscamos homenajear la obra de Eduardo Falú, gran referente de nuestro folclore y de nuestra canción popular. Nos hacemos de su voz para revalorizar su magia y reforzar su vigencia. Y también para continuar este legado de “canción”.

A partir del centenario de su nacimiento en 2023 comenzamos a pensar en esta idea, a re-escuchar su música y aprender mucho de sus canciones, su manera de tocar expresiva y contundente, su manera de cantar, las tremendas poesías que tienen sus canciones, etc.

Luego de la decisión de avanzar con el proyecto hicimos una lista de canciones que nos parecían representativas de su obra y que a su vez eran propicias para hacer con El Guitarrazo. También se tomó en cuenta la variedad en los ritmos: hay zamba, bailecito, canción litoraleña, cueca, etc. Diferentes expresiones folclóricas de nuestro territorio, que interpretan o interpelan a su gente, sus costumbres, historias y paisajes.



-La formación arranca por el 2002 con la dirección de Roberto Calvo y Juan Falú y casi un cuarto de siglo después sigue vigente, con cuatro trabajos discográficos. ¿Por qué siguen apostando a la música y al sonido de las guitarras?

-El Guitarrazo es una orquesta escuela de guitarras. Es un proyecto musical y a la vez un espacio de aprendizaje, de transmisión y difusión de nuestra música popular. Así también es un espacio de comunidad, de compartir la música en diversidad, de aprender a hacer música colectivamente. Creo que el espíritu del espacio es lo que hace que sigamos adelante después de tantos años. “Nuestra canción” es el cuarto álbum de la orquesta, el primero dedicado a la obra de un solo compositor.

-¿Qué significa el nombre de Eduardo Falú para la música? ¿Cuál es el legado del salteño?

-Eduardo Falú es un gran referente de la guitarra argentina y de la canción. Un ídolo de la cultura popular arraigado en el corazón de varias generaciones. Desde los años de su popularidad como intérprete hasta el día de hoy, es un compositor presente en el repertorio folclórico y en la oreja de la gente. Para nosotros es un guitarrista y cantautor que admiramos muchísimo, que marcó el camino de varias generaciones de guitarristas y cancionistas. A lo largo de este trabajo nos emocionamos mucho trabajando con su música y esperamos que esa sensación se transmita a los oyentes y puedan también resignificar su obra.

-Según Juan Falú, sobrino de Eduardo, El Guitarrazo "hace honor a nuestras pertenencias sonoras" ¿Cuáles son esas pertenencias, esas músicas que atraviesan el trabajo de la agrupación?

-Entiendo que Juan habla de la manera de abordar esta música, la manera de interpretar los diferentes fraseos característicos, ritmos y rasgueos. La identidad de cada estilo musical está vinculada a su región originaria y nosotros siempre intentamos ser muy respetuosos en cómo transmitimos esos detalles del sonido que hacen a cada música.

-Dice Atahualpa que la guitarra trae "la voz de todos los pájaros y el zumbo de cien abejas". ¿Qué magia tiene el sonar de una guitarra?

-La guitarra está muy presente en todo el arco de nuestra cultura popular y con la potente tradición de canción se hace poesía en el decir de Atahualpa. Y también en la expresividad al tocar de maestros como Yupanqui, Falú y tantos otros grandes.



-Se viene la presentación, en el Teatro Empire, el 9 de mayo. ¿Cómo imaginan esa noche? ¿Que buscarán exponer frente al público, de todo el trabajo recorrido?

La presentación será una fiesta de la guitarra y de la canción. Cuarenta guitarras en escena. La sala del Teatro Empire es hermosa y creo que es propicia para este encuentro. Tocaremos todas las músicas del disco y sumaremos algunas otras canciones de Eduardo para completar el repertorio y nos acompañarán los invitados que participaron en la grabación del disco.

Ficha técnica del disco

Las canciones que integran el disco son: La nostalgiosa (Eduardo Falú/Jaime Dávalos. Arreglo: Ignacio Romero); Río de tigres (Eduardo Falú/Jaime Dávalos. Arreglo: Lucas Bragán); Zamba de la candelaria (Eduardo Falú/Jaime Dávalos. Arreglo: Nacho Eguía); Oro verde (Eduardo Falú/Jaime Dávalos. Arreglo: Daniel Schneck); Cueca del arenal (Eduardo Falú/Jaime Dávalos. Arreglo: Ignacio Romero); La atardecida (Eduardo Falú/Manuel J. Castilla. Arreglo: Milagros Cáliva); Las Golondrinas (Eduardo Falú/Jaime Dávalos. Arreglo: Nacho Eguía); La angaquera (Eduardo Falú/Jaime Dávalos. Arreglo: Juan Falú) y La huarmillita (Eduardo Falú/Jaime Dávalos. Arreglo: Daniel Schneck)

Integrantes de El Guitarrazo - Orquesta Escuela de Guitarras

Dirección: Nacho Eguía, Daniel Schneck

Guitarras Primeras: Lucas Bragán, Guillermo Hara, Guillermo Saroka, Carlos Cárdenas, Francisco Lerche, Uziel Tersigni, Aarón Carbone, Valeria Rodriguez, Laura Hermida, Matías Álvarez, Tatiana Gonzales, Cecilia Guevara.

Guitarras Segundas: Emanuel Ortiz, Marcos Rossi, Gabriela Favazza, Mauro Elencwajg, Juanma López Cano, Agustín Manchado Bruno.

Guitarras Bases: Ignacio Romero, Muriel Diaz Fidalgo, Lena López, Julieta Filipini, Javier Rodriguez, Constanza D’Elio, Facundo Cabral, Inti Sucunza Pietkiewicz, Coco Martin, Nora Quiroz, Juan Pablo Paz.

Guitarras Bajos: Nacho Eguía, Daniel Schneck, Lucas Ángel, Antonieta Escudero Alata, Florencia Cagnone, Hernan López, Francis Rosemberg, Marina Di Primo, Ana Ricci.