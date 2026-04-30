Cuánto aumenta el boleto de colectivo y subte en mayo 2026: los nuevos precios

Cuánto aumenta el transporte en mayo confirmado

Viajar en el AMBA será más caro desde mayo. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó un aumento del 5,4% en las tarifas de colectivos, subte y peajes que comenzará a regir desde el 1° de mayo, mientras que la Provincia de Buenos Aires aplicará el mismo ajuste a partir del 4 de mayo.

La actualización forma parte del esquema vigente que combina la inflación informada por el INDEC más un adicional del 2%, y tendrá impacto directo en millones de usuarios que utilizan diariamente el transporte público en la región metropolitana.

Colectivos en CABA: cuánto cuesta el boleto desde mayo

Las líneas de colectivos bajo jurisdicción porteña ajustarán sus tarifas desde el inicio del mes. El aumento aplica únicamente para usuarios con tarjeta SUBE registrada.

El boleto mínimo (hasta 3 km) pasará de $715,24 a $753,74, mientras que los tramos más largos también se incrementan de forma escalonada:

Entre 3 y 6 km: $837,52

Entre 6 y 12 km: $902,04

Más de 12 km: $966,61

Desde el Gobierno porteño señalaron que la medida apunta a reducir el atraso tarifario, en un sistema que todavía mantiene un fuerte nivel de subsidios.

Aumentos de mayo confirmados

Subte: fuerte diferencia según la SUBE

El subte también tendrá una suba del 5,4% desde mayo. El valor del pasaje será de:

Con SUBE registrada: $1.490

Sin SUBE registrada: $2.369,10

La brecha entre ambas tarifas supera los $800 por viaje, en línea con la política de incentivar la nominalización de la tarjeta.

Provincia de Buenos Aires: nuevos valores desde el 4 de mayo

En territorio bonaerense, el aumento se aplicará tres días más tarde y alcanzará a las líneas provinciales (a partir de la numeración 200). El boleto mínimo pasará de $871,30 a $918,35, mientras que los recorridos más largos superarán los $1.000.

El incremento del transporte se suma a otros aumentos previstos para mayo y refuerza la presión sobre el gasto cotidiano de los hogares. Con tarifas que se actualizan mes a mes, los usuarios del AMBA deberán volver a recalcular su presupuesto para trasladarse.

Cuánto aumenta el transporte en AMBA

El aumento en el costo del transporte

El costo de la movilidad se transformó en uno de los principales gastos mensuales para los hogares del AMBA. Según relevamientos económicos recientes, el transporte ya explica casi la mitad del gasto en servicios públicos de una familia promedio. Actualmente, una familia tipo destina más de $100.000 mensuales para cubrir traslados, muy por encima de los valores de un año atrás.

Si se toma como referencia diciembre de 2023, el boleto mínimo en la Ciudad pasó de $52,96 a más de $715 en abril de 2026, acumulando una suba superior al 1.250% antes del nuevo ajuste de mayo. En concreto, el rubro Transporte tuvo aumentos en el último mes en un promedio de 4,1% y fue el segundo grupo con más incrementos, impulsados por el encarecimiento de las naftas y de los pasajes.