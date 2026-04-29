Gobierno canadiense destina 145 millones de dólares a la seguridad del Mundial

El Gobierno canadiense destinará hasta 145 millones de dólares para la seguridad durante el Mundial, anunció el miércoles el ministro de Seguridad Pública.
Toronto y Vancouver serán sede de 13 partidos durante el torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio y que Canadá organiza junto con Estados Unidos y México.
"La financiación apoyará a las provincias y municipios en sus esfuerzos por garantizar la seguridad durante el torneo, y asegurará que las fuerzas del orden dispongan de los recursos necesarios para llevar a cabo un evento seguro y bien gestionado", dijo el ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree, en rueda de prensa.
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Toronto recibirá unos 45 millones de dólares de esa suma, mientras que se destinarán 100 millones a Vancouver. La inversión se suma a los 220 millones de dólares que el Gobierno federal ya ha asignado a las ciudades anfitrionas.
Ottawa había asignado antes hasta 320 millones de dólares para la organización del torneo.
Con información de Reuters