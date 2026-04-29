Gobierno canadiense destina 145 millones de dólares a la seguridad del Mundial

FOTO DE ARCHIVO-El ministro de Seguridad Pública de Canadá, Gary Anandasangaree, interviene durante la sesión de preguntas en la Cámara de los Comunes, en Ottawa

El Gobierno canadiense destinará hasta 145 millones ‌de dólares ‌para la seguridad durante el Mundial, anunció el miércoles el ministro de Seguridad Pública.

Toronto y Vancouver serán sede de 13 partidos ​durante el ⁠torneo, que se celebrará ‌del 11 de ⁠junio al 19 ⁠de julio y que Canadá organiza junto con Estados Unidos ⁠y México.

"La financiación apoyará ​a las provincias ‌y municipios en ‌sus esfuerzos por garantizar ⁠la seguridad durante el torneo, y asegurará que las fuerzas del orden ​dispongan ‌de los recursos necesarios para llevar a cabo un evento seguro y bien gestionado", dijo ⁠el ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree, en rueda de prensa.

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Toronto recibirá unos 45 millones de dólares de esa suma, mientras que se ‌destinarán 100 millones a Vancouver. La inversión se suma a los 220 millones de dólares que el Gobierno ‌federal ya ha asignado a las ciudades anfitrionas.

Ottawa había asignado ‌antes hasta ⁠320 millones de dólares para la ​organización del torneo.

Con información de Reuters