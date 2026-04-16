Cuánto aumenta el boleto de colectivo en el AMBA en mayo 2026: el nuevo precio

Cuánto aumenta el colectivo confirmado

El boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a aumentar en mayo de 2026, luego de que se conociera el dato de inflación de marzo difundido por el INDEC. Con el nuevo esquema de actualización automática, las tarifas subirán 5,4%, lo que representa el incremento mensual más alto del último año.

La suba impactará tanto en las líneas que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires como en las de la Provincia de Buenos Aires. En algunos casos, el valor del viaje superará los $1.000, especialmente para los usuarios bonaerenses.

Cuánto va a costar viajar en mayo

Por qué aumenta el colectivo en mayo

El sistema tarifario vigente en Ciudad y Provincia establece ajustes mensuales en base al índice de inflación, al que se le suman dos puntos porcentuales adicionales. Como la inflación de marzo fue del 3,4%, el aumento que se aplicará en mayo será del 5,4%.

Nuevas tarifas de colectivo en mayo 2026

Ciudad de Buenos Aires

Los nuevos valores para líneas urbanas serán:

0 a 3 km: $753,86

$753,86 3 a 6 km: $837,65

$837,65 6 a 12 km: $902,19

$902,19 12 a 27 km: $966,77

Provincia de Buenos Aires

En territorio bonaerense, las tarifas quedarán así:

0 a 3 km: $918,35

$918,35 3 a 6 km: $1.023,04

$1.023,04 6 a 12 km: $1.101,85

$1.101,85 12 a 27 km: $1.180,73

$1.180,73 Más de 27 km: $1.259,06

De esta manera, quienes viajan desde la Provincia comenzarán a pagar más de $1.000 por trayectos intermedios.

Aumento de colectivos en mayo

El peso del transporte en el bolsillo

El costo de la movilidad se transformó en uno de los principales gastos mensuales para los hogares del AMBA. Según relevamientos económicos recientes, el transporte ya explica casi la mitad del gasto en servicios públicos de una familia promedio. Actualmente, una familia tipo destina más de $100.000 mensuales para cubrir traslados, muy por encima de los valores de un año atrás.

Si se toma como referencia diciembre de 2023, el boleto mínimo en la Ciudad pasó de $52,96 a más de $715 en abril de 2026, acumulando una suba superior al 1.250% antes del nuevo ajuste de mayo. En concreto, el rubro Transporte tuvo aumentos en el último mes en un promedio de 4,1% y fue el segundo grupo con más incrementos, impulsados por el encarecimiento de las naftas y de los pasajes. "Lo único que hay que hacer es tener paciencia. No hay que desesperarse", pidió ayer el Presidente. De cara a los próximos meses, las proyecciones no anticipan una desaceleración, sino lo opuesto.

Con este nuevo incremento, el transporte público en el AMBA continuará encareciéndose en línea con el esquema de reducción de subsidios y actualización por inflación.