Una popular línea de colectivos suma un nuevo ramal para conectar dos puntos clave del Conurbano.

A fines de marzo, comenzó a circular un nuevo recorrido de colectivos en el sur del conurbano bonaerense que busca mejorar la conexión entre zonas históricamente postergadas en materia de transporte. Se trata de una extensión de la línea 514 que une la estación de San Francisco Solano con Adrogué, atravesando puntos estratégicos del partido de Almirante Brown.

El flamante ramal, identificado como C, surge a partir de la pavimentación de la avenida Amenedo en el barrio Santa Ana. Esa mejora en la infraestructura permitió habilitar un trayecto largamente solicitado por vecinos, que hasta ahora debían combinar varios medios para trasladarse entre estas localidades.

Cómo será el recorrido del nuevo ramal de la línea 514

En esta primera etapa, el servicio funciona como prueba piloto, con una flota de diez unidades y una frecuencia estimada de unos doce minutos. La operación está a cargo de Micro Ómnibus Avenida S.A., empresa del grupo DOTA, que monitorea el desempeño del recorrido en función del uso y la respuesta de los pasajeros.

El nuevo trayecto impacta directamente en la vida cotidiana de vecinos de San Francisco Solano, San José, José Mármol y Adrogué, al facilitar el acceso a centros educativos, comerciales y nodos de transporte. Entre los puntos destacados del recorrido aparece, por ejemplo, el Jardín de Infantes N° 951, que ahora cuenta con una parada en su puerta, una mejora concreta para familias de la zona.

Una nueva extensión de la línea 514 une la estación de San Francisco Solano con Adrogué.

Sin embargo, la novedad no estuvo exenta de cuestionamientos. En redes sociales, usuarios habituales de la línea 514 expresaron preocupación por la frecuencia de los servicios ya existentes. Algunos señalan esperas prolongadas, de hasta 40 minutos, en otros ramales, lo que abre interrogantes sobre si la incorporación de este nuevo tramo implicará una redistribución de unidades que afecte el funcionamiento general.

También volvieron a surgir reclamos por nuevas conexiones dentro del distrito. Vecinos de localidades como Rafael Calzada insisten en la necesidad de contar con recorridos más directos hacia Adrogué, especialmente a través de avenidas clave, mientras que otros piden mejorar la vinculación con municipios cercanos como Quilmes.

En ese escenario, la incorporación del ramal C aparece como un avance significativo en términos de conectividad, aunque todavía parcial frente a las demandas estructurales del sistema. La línea 514, que ya cuenta con otros tres recorridos activos, continúa ampliando su cobertura en un distrito donde el transporte público sigue siendo una herramienta central para la movilidad diaria.