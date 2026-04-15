La compañía Transporte Nueve de Julio S.A.C. anunció la reanudación del servicio de la línea de colectivo 109, sentido al barrio porteño de Liniers.

La normalización de la circulación implicará la anexión de las paradas de Paysandú y San Martín, volviendo a estar habilitadas.

"ATENCIÓN. Volvemos a nuestro recorrido normal sentido a Liniers (Vuelta) haciendo Paysandú - San Martín. La parada de Paysandú y San Martín vuelve a estar habilitada", destacó la firma a través de su cuenta oficial en X (exTwitter).

Tras la reanudación de los servicios completos, ¿cómo quedaron los recorridos de los tres ramales de la línea 109?

Línea 109 - Ramal A | Estación Liniers - Correo Central

Ida.

Desde Madero y Francisco de Viedma por Francisco de Viedma, Madero, Nogoyá, Emilio Lamarca, Lascano, Cuenca, Adolfo Carranza, Gavilán, Juan Agustín García.



Ingreso al Metrobús San Martín, salida altura Camarones, Av San Martín, Nicasio Oroño, Av Juan B Justo, Martínez Rosas, Warnes, Acevedo, Av Corrientes, Gascón.



José Antonio Cabrera, Gallo, Paraguay, Junín, Viamonte, Uruguay, Av Corrientes, Trinidad Guevara, Alicia Moreau de Justo, Cecilia Grierson, ingresando al Predio de Puerto Buenos Aires.



Regreso



Desde el Predio Puerto de Buenos Aires por Av Córdoba, Larrea, Marcelo Torcuato de Alvear, Charcas, Agüero, Lucio Norberto Mansilla, Sánchez de Bustamante.



Av Córdoba, Estado de Israel, Aguirre, Malabia, Murillo, Av Juan B Justo, Espinosa, Paysandú, ingreso al Metrobús Av San Martín.



Egreso del Metrobús altura Av Álvarez Jonte, Emilio Lamarca, Av Álvarez Jonte, Bahía Blanca, Baigorria, Irigoyen, Nazarre, Madero, Nogoyá, Gana, Francisco de Viedma hasta Madero.

Línea 109 - Ramal B | Álvarez Jonte y Gavilán - Correo Central

Ida.

Desde Av Álvarez Jonte y Gavilán por Gavilán, Juan Agustín García, ingreso al Metrobús Av San Martín, egreso del Metrobús altura Camarones.



Av San Martín, Nicasio Oroño, Av Juan B Justo, Martínez Rosas, Av Warnes, Acevedo, Av Corrientes, Gascón, Cabrera, Gallo, Paraguay.



Junín, Viamonte, Uruguay, Av Corrientes, Trinidad Guevara, Av Alicia Moreau de Justo, Cecilia Grierson, ingresando al Predio Puerto de Buenos Aires.



Regreso.

Desde el Predio Puerto de Buenos Aires por Córdoba, Larrea, Marcelo T de Alvear, Charcas, Agüero, Mansilla, Sánchez de Bustamante, Av Córdoba, Estado de Israel.



Aguirre, Malabia, Murillo, Av Juan B Justo, Espinosa, Paysandú, ingreso al Metrobús Av San Martín, egreso altura Av Álvarez Jonte, Av Álvarez Jonte hasta Gavilán.

Línea 109 - Ramal C - Servicio Expreso | Liniers - Correo Central

Ida.

Mismo recorrido del ramal A.



Regreso.

Desde el Predio de Regulación por Av Córdoba, Estado de Israel, Aguirre, Malabia, Murillo, Av Juan B Justo, Espinosa, Paysandú, ingreso al Metrobús San Martín.



Salida del Metrobús en Álvarez Jonte, Emilio Lamarca, Av Álvarez Jonte, Bahía Blanca, Baigorria, Irigoyen, Nazarre, Madero, Nogoyá, Gana, Francisco de Viedma hasta Madero.