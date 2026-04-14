Tras la difusión del dato de inflación de marzo por parte del Indec, ya quedó establecido que la tarifa de las líneas de colectivo de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires aumentará 5,4% en mayo, el mayor incremento en un año. De esta manera, el costo de un único viaje para un trabajador bonaerense se ubicará por encima de los mil pesos.

La inflación de marzo se aceleró al 3,4% y acumuló un aumento del 9,4% en el primer trimestre del año, según informó el Indec. Medido contra marzo del 2025, el Índice de Precios la Consumidor (IPC) tuvo una variación del 32,6%.

En detalle, la división con mayor aumento fue Educación, con 12,1% y le siguió Transporte, con el 4,1%, debido al impacto de los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos. Hacia adelante, no se espera una desaceleración, sino todo lo contrario.

Boleto de colectivo: se viene otro aumento en mayo

En mayo se aplicará el incremento más alto en un año en las tarifas de colectivos del AMBA, si se considera el esquema de actualización que rige tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad. El ajuste responde al sistema de indexación vigente en ambas jurisdicciones, que establece subas mensuales en función de la inflación, a la que se le agregan dos puntos porcentuales.

Así, teniendo en cuenta que la inflación de marzo fue del 3,4%, el precio de la tarifa aumentará 5,4%. Así quedarán los nuevos valores:

Tarifas para colectivos de la Ciudad de Buenos Aires

0-3 km: $ 753,86

3-6 km: $ 837,65

6-12 km: $ 902,19

12-27 km: $ 966,77

Tarifas para colectivos de la provincia de Buenos Aires

0-3 km: $ 918,35

3-6 km: $ 1.023,04

6-12 km: $ 1.101,85

12-27 km: $ 1.180,73

más de 27 km: $ 1.259,06

Cuando el precio del boleto de colectivo pasó a ocupar el centro del debate público durante la campaña electoral de 2023, el gobierno del Frente de Todos había incorporado en los dispositivos de cobro de la SUBE el valor estimado de la tarifa sin subsidios, que rondaba los $ 700. En ese momento, referentes libertarios volvieron a cuestionar la medida y la calificaron como parte de una “campaña del miedo”. La superaron por mucho.

El transporte ya explica casi la mitad del gasto en servicios

El costo del transporte se consolidó como el principal componente dentro del gasto en servicios públicos de los hogares del AMBA. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, representa el 47% de esa canasta.

El relevamiento, basado en datos de marzo y en un contexto de menor frecuencia de unidades, muestra un fuerte encarecimiento de la movilidad. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el rubro acumula un aumento cercano al 1.000%. Solo en el último mes, el transporte subió 14,8%, impulsado en gran parte por un incremento del 16,3% en el boleto de colectivos.

En términos concretos, una familia tipo destina actualmente alrededor de $ 101.026 mensuales para cubrir sus traslados, cuando hace un año ese gasto era de aproximadamente $59.370. Esta suba está vinculada, principalmente, al traslado de costos a las tarifas en un contexto de reducción de subsidios por parte del Estado.

Si se toma una perspectiva más amplia, el aumento es aún más marcado. Desde diciembre de 2023, el boleto mínimo de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires pasó de $52,96 a $715,24 en abril de 2026, lo que implica un incremento acumulado superior al 1.250%.