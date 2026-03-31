Histórica línea de colectivo del Conurbano sumó un nuevo ramal: este es el flamante recorrido

El Municipio de Almirante Brown incorporó un nuevo ramal de la línea de colectivo 514 que conecta la Estación de San Francisco Solano con Adrogué.

Las unidades que transitan sobre la avenida Amenedo mejorando la conectividad entre distintas localidades del distrito, surge a partir de la pavimentación de la traza en la zona de Santa Ana, donde se detectó la necesidad de sumar un servicio de transporte público para los vecinos, que hasta el momento no contaban con una línea cercana.

¿Qué recorrido hace el nuevo ramal de la línea 514?

Sentido a Estación Adrogué (Ida): Inicia en El Cóndor y avenida 844, transitando por las calles Jorge, Belgrano, Bynnon, El Cardenal, Amenedo y 25 de Mayo. Continúa por Mitre, Echeverría, Augusto Laserre, Bernardi, Erezcano, Macias, Canale y Somellera, finalizando en la estación Adrogué.

Sentido a Solano (Vuelta): Desde la estación Adrogué por Somellera, Rosales, Avenida Espora, Bynnon, Diagonal Toll y Erezcano. Retoma por Amenedo, El Cardenal, Bynnon, Belgrano, Jorge y finaliza en la intersección de El Cóndor y Humberto Primo.

Al tratarse de una fase experimental, las autoridades locales y los responsables de la línea 514 monitorearán el funcionamiento de las frecuencias y la fluidez del tránsito por la calle Amenedo. La intención es consolidar este ramal como una opción fija que reduzca los tiempos de viaje dentro del partido de Almirante Brown.

Los vecinos de San José y José Mármol son los principales beneficiados con esta ruta directa, que evita desvíos innecesarios y conecta de forma más eficiente el cordón este del distrito con la cabecera municipal.