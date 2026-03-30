Confirman cambios en tres líneas de colectivos que conectan el AMBA

Los usuarios de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán estar atentos a los cambios en tres líneas de colectivos que conectan el conurbano con la Ciudad. A partir de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte de la Nación informó la unificación de dos ramales de colectivos y anunció un nuevo recorrido para otra.

En la Resolución 14/2026, se establece la fusión de las líneas 32 y 75, operadas por la empresa El Puente S.A.T. El objetivo es mejorar la "eficiencia del servicio público", es decir, que se busca "optimizar recorridos, reducir superposiciones, reforzar los tramos de mayor demanda y facilitar la combinación con otros medios de transporte".

Ahora, las líneas 32 y 75 se fusionarán en una única línea 32 y pasará a tener tres recorridos entre Once (Plaza Miserere) y Remedios de Escalada. Además, sumaron el nuevo recorrido C que conecta Remedios de Escalada con la estación Hospitales de la línea H del subte porteño.

Todos los cambios de la línea 32 y 75

El ex ramal A de la línea 75 deja su cabecera en Retiro, pasa a operar de Once hacia el sur, fortaleciendo el tramo entre Once y Lanús, donde se encuentra el mayor flujo de pasajeros.

donde se encuentra el mayor flujo de pasajeros. Se unifican las cabeceras de ambas líneas en Remedios de Escalada, para una mejor operatoria y regularidad de los servicios.

para una mejor operatoria y regularidad de los servicios. Se agrega un fraccionamiento (recorrido C) entre Remedios de Escalada y la estación Hospitales de la línea H de subte, a fines de facilitar la combinación intermodal y reforzar los servicios en el tramo con alta demanda en horas pico.

a fines de facilitar la combinación intermodal y reforzar los servicios en el tramo con alta demanda en horas pico. Se suprime el recorrido B de la línea 75.

Así quedará la nueva línea 32

Recorrido A: Plaza de Miserere (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Remedios de Escalada (Partido de Lanús - Provincia de Buenos Aires). Habrá frecuencias entre 6 y 8 minutos.

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) (Partido de Lanús - Provincia de Buenos Aires). Recorrido B (por Rucci): Plaza de Miserere (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – Remedios de Escalada (Partido de Lanús - Provincia de Buenos Aires). Habrá frecuencias de entre 11 y 16 minutos.

(por Rucci): (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) (Partido de Lanús - Provincia de Buenos Aires). Recorrido C (por Rucci): Hospitales (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – Remedios de Escalada (Partido de Lanús - Provincia de Buenos Aires). Habrá frecuencias de entre 9 y 12 minutos.

Cambios en la línea 128: cómo quedarán los recorridos

Por otro lado, los usuarios de la línea 128 deberán estar atentos a los cambios operativos. Esta vez, sumaron un nuevo recorrido fraccionado: el B, que une Pompeya con Plaza Italia. El objetivo es incrementar los servicios en el tramo con mayor demanda de pasajeros en hora pico.

Los servicios de la línea 128 quedaron de la siguiente manera: