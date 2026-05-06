A un año de su elección, el papa León se vuelve una "voz clara" ante las crisis globales

FOTO DE ARCHIVO: El papa León XIV se reúne con obispos, sacerdotes, diáconos, personas consagradas, seminaristas y agentes de pastoral en la la Catedral de San Espíritu,durante su primer viaje apostólico, en Estambul, Turquía

El papa León XIV celebra este viernes su primer año al frente de la Iglesia católica con una mayor presencia pública y una agenda más apretada, tras ‌haberse mostrado más franco en la escena ‌internacional y haber despertado la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Se espera que el primer papa nacido en Estados Unidos, quien denunció con dureza la guerra y el despotismo en una reciente gira por cuatro países africanos, publique este mes su primer documento doctrinal en profundidad y se está preparando para un viaje de una semana a España en junio.

León, que mantuvo un perfil relativamente bajo durante sus primeros diez meses como papa antes de atraer los ataques de ​Trump tras criticar la guerra ⁠de Estados Unidos e Israel contra Irán, también realizará cinco viajes dentro de Italia hasta ‌julio.

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A medida que el ritmo se acelera, es probable que el papa ⁠mantenga el nuevo tono enérgico que estrenó en África, según ⁠los expertos, ya que el Vaticano está cada vez más preocupado por la dirección que toma el liderazgo mundial.

"El papa León se ha convertido en la voz singular y clara de nuestra comunidad ⁠global sobre la necesidad de la paz y la salvaguarda de la dignidad humana", ​dijo a Reuters el cardenal de Washington Robert McElroy, un aliado ‌cercano del papa.

"(León) ha mostrado una voluntad cada ‌vez mayor de aplicar el Evangelio de forma específica a las flagrantes violaciones de los ⁠derechos humanos que nos rodean", dijo McElroy, refiriéndose a los capítulos de la Biblia que describen la vida de Jesús.

El papa tiene previsto reunirse el jueves con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en lo que será su primer encuentro presencial conocido con un miembro del ​gabinete de Trump ‌en casi un año.

Rubio espera mantener una "conversación franca" con León para debatir las políticas del Gobierno de Trump, según declaró el martes el embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, mientras Trump volvía a criticar al papa en el programa de radio de derecha de Hugh Hewitt.

COMENZÓ SU PAPADO COMO UNA FIGURA PRÁCTICAMENTE DESCONOCIDA

León, el ⁠antiguo cardenal Robert Prevost, fue elegido por los cardenales de todo el mundo el 8 de mayo de 2025 para dirigir la Iglesia, que cuenta con 1.400 millones de fieles, tras un cónclave secreto de dos días celebrado en la Capilla Sixtina del Vaticano.

Sucedió al papa Francisco, quien durante sus doce años de mandato se esforzó en gran medida por abrir esta institución, a menudo conservadora, al mundo moderno.

Prevost, que pasó décadas como misionero y obispo en Perú antes de convertirse en alto cargo del Vaticano ‌en 2023, fue un discreto partidario del papado de Francisco, pero un desconocido en la escena mundial. Figuraba en algunas listas de posibles nuevos papas, pero no se le consideraba un favorito.

En sus primeros meses, León se mantuvo en gran medida al margen de los temas candentes. Sin embargo, en septiembre comenzó a criticar las políticas de inmigración de línea dura de Trump, lo que le valió ‌la reacción de los católicos conservadores de Estados Unidos.

Después de que criticara la guerra en Irán, Trump lo bombardeó con insultos en las redes sociales, tildándolo de "débil" y "terrible".

En su viaje de diez días a África ‌en abril, el papa ⁠advirtió de que los caprichos de los más ricos del mundo amenazan la paz, denunció las violaciones del derecho internacional por parte de las potencias globales "neocoloniales" ​y afirmó que el mundo estaba "siendo devastado por un puñado de tiranos".

León posteriormente aclaró a los periodistas que los discursos de la gira se habían redactado semanas antes del viaje y no iban dirigidos directamente a Trump.

Con información de Reuters