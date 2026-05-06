Ucrania dice que Rusia ha violado el alto el fuego iniciado por Kiev

Rescatistas trabajan en el lugar de la casa particular alcanzada por un ataque de un dron ruso, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Járkov, Ucrania

Ucrania acusó a ​Rusia de violar el alto el fuego iniciado por el presidente Volodímir Zelenski a medianoche del miércoles, y las autoridades informaron de ‌un muerto y tres heridos ‌en las zonas del frente situadas en el norte y el este del país.

"Rusia violó el alto el fuego iniciado por Ucrania a medianoche entre el 5 y el 6 de mayo", dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, en la red social X.

Sybiha señaló que los ataques rusos continuaron durante toda la noche, incluyendo ataques matutinos contra las ciudades ​de Járkov y Zaporiyia.

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"Esto ⁠demuestra que Rusia rechaza la paz y que sus falsos llamamientos ‌a un alto el fuego el 9 de mayo no ⁠tienen nada que ver con la diplomacia", ⁠afirmó en X.

El presidente ruso, Vladimir Putin, "solo se preocupa por los desfiles militares, no por las vidas humanas", añadió Sybiha.

Rusia anunció un alto el fuego del ⁠8 al 9 de mayo para coincidir con las conmemoraciones de ​la victoria de la Unión Soviética sobre la ‌Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial ‌y un desfile militar en la Plaza Roja de Moscú.

Ucrania anunció ⁠su propia propuesta de un alto el fuego de duración indefinida a partir de la medianoche del miércoles (2100 GMT), instando a Rusia a corresponder. Zelenski dijo que Ucrania actuaría "de forma simétrica" a partir de ese momento.

La Fuerza ​Aérea de ‌Ucrania había emitido varias advertencias sobre drones y lanzamientos de bombas aéreas guiadas después de medianoche. El miércoles dijo que Rusia había lanzado dos misiles balísticos, un misil de crucero y 108 drones contra el país desde las 18:00 hora local (1500 GMT).

Un ataque ⁠con drones ruso perpetrado el miércoles por la mañana contra un coche civil en la región septentrional de Sumy causó la muerte de un pasajero e hirió al conductor, según informó el gobernador regional.

En Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, un ataque con drones rusos dañó siete edificios privados, según informó el alcalde de la ciudad a primera hora del miércoles. Una mujer sufrió una ‌reacción de estrés agudo y otra persona más ha solicitado atención médica, según informó el gobernador regional.

En la ciudad de Zaporiyia, al sureste del país, donde un ataque el martes causó la muerte de 12 personas, el ejército ruso atacó una instalación de infraestructura industrial, informó el gobernador regional a primera hora del ‌miércoles.

La ciudad de Krivói Rog sufrió un ataque con drones por la mañana, que dañó la infraestructura, según informó el jefe de la administración militar local, quien ‌señaló que no ⁠hubo heridos en el ataque.

Rusia lanzó varios ataques en Ucrania el martes, horas antes de que expirara el plazo de ​la oferta de alto el fuego de Kiev, lo que provocó la muerte de al menos 27 personas, según informaron las autoridades ucranianas.

Con información de Reuters