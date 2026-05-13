Fallece un trabajador de Pemex herido en una explosión en la refinería de Oaxaca, según Milenio

FOTO DE ARCHIVO. El logo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la sede de la empresa en Ciudad de México, México

​Un trabajador de Pemex que resultó herido en una ‌explosión en ‌su refinería del puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, falleció el martes por la noche, informó el miércoles el medio mexicano Milenio en su ​página web, ⁠citando la confirmación de personal ‌de Pemex que habló ⁠de forma anónima.

Según ⁠los informes médicos, Víctor Hugo López Matus sufrió quemaduras de tercer ⁠grado en más del ​80% de su cuerpo ‌durante la explosión ‌en la torre de enfriamiento ⁠de la planta Hidros II, señaló Milenio.

Pemex no respondió de inmediato a una solicitud ​de ‌comentarios de Reuters.

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A última hora del lunes, Pemex confirmó que se había producido un incendio en una ⁠torre de enfriamiento dentro de la refinería, de 325,000 barriles diarios, y dijo que había sido completamente extinguido.

La empresa añadió que seis personas resultaron heridas y ‌fueron trasladadas a un hospital.

Pemex, la empresa petrolera estatal de México, se vio obligada a cerrar parcialmente la refinería el lunes ‌tras el incendio, según una fuente familiarizada con el asunto y ‌la consultora ⁠del sector IIR Energy.

Con información de Reuters