Trevelin es una de las ciudades patagónicas que los turistas eligen cada año por sus imponentes paisajes, pero a partir del próximo verano habrá una razón por la que querrán ir todos: el gran eclipse solar anular 2027. Este fenómeno que recorrerá el planeta podrá verse en vivo y directo desde esta ubicación geográfica.

La ciudad está en las puertas del Parque Nacional Los Alerces y emergió como un sitio estratégico a nivel global para presenciar el "anillo de fuego", evento que se produce cuando la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol sin ocultarse totalmente, permitiendo que un brillante borde solar sobresalga.

El evento tendrá lugar en febrero del próximo año y no volverá a repetirse en esta parte del mundo hasta diciembre de 2048. Durante el eclipse, la Luna cubrirá aproximadamente el 92,8% del Sol, creando un espectáculo único que recorrerá el sur de Argentina.

¿Por dónde pasará el Eclipse Solar Anular de 2027?

Trevelin es conocida por sus raíces galesas y un entorno natural privilegiado, la localidad ya diseña una agenda para recibir el eclipse. Algunas de las actividades son charlas con científicos, campamentos bajo las estrellas y expediciones a miradores panorámicos para vivir el evento en comunidad.

Según el guía de turismo Pablo Gerez, por la zona de Esquel y Trevelin y pasará la franja central del fenómeno "cuando la Luna proyecte la sombra sobre la superficie de la Tierra".

"El trayecto del eclipse cruzará exactamente por Esquel, Trevelin, Nahuelpan y parte del Área Natural Protegida Piedra Parada", agregó Gerez, coincidiendo con la información del sitio Time and Date.

El eclipse tendrá una duración de tres horas y 12 minutos en la fase parcial; y de siete minutos y 31 segundos en la etapa anular, momento exacto en que la Luna se ubicará entre el Sol y la Tierra, formando un "anillo de fuego". Y cruzará exactamente a 10 kilómetros de Esquel, cerca de Trevelin, la comunidad Nahuelpan y la zona cercana a Piedra Parada. Esto permitirá observarlo con más precisión que en otros lugares de la Patagonia.

Además, la falta de contaminación lumínica y la escasa actividad industrial permitirán observarlo con claridad, pese a que la trayectoria del eclipse es similar a la de ciudades de la Costa Atlántica bonaerense. Además de Trevelin, entre los destinos destacados están San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, Mar de Ajó, Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Miramar, Necochea, Claromecó y Bahía Blanca. También Las Grutas, El Bolsón, Lago Puelo y Esquel.

Los turistas podrán encontrar todo lo que necesitan en cuanto a servicios: alojamientos, gastronomía patagónica y experiencias cautivantes. Para esperar el eclipse habrá campamentos astronómicos con baños, comidas, enchufes y noches de astroturismo.

En la zona central, el fenómeno durará casi ocho minutos, mientras que en regiones cercanas a la cordillera comenzará alrededor de las 10:22, alcanzará su punto máximo entre las 11:51 y las 11:59, y finalizará hacia las 13:34.