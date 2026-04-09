Cuánto gana un empleado de turismo en abril 2026: el salario que cobra

Salarios con aumento en turismo confirmado

El salario de los empleados de turismo en abril de 2026 se mantiene sin cambios respecto a marzo, ya que el acuerdo paritario vigente no contempla nuevas actualizaciones durante el primer cuatrimestre del año. De esta manera, continúan aplicándose las sumas no remunerativas definidas previamente, que forman parte central del ingreso mensual.

El esquema salarial del sector se estructura según distintas categorías laborales —administrativas, comerciales, operativas, tecnológicas y de atención al cliente—, lo que genera diferencias en los ingresos según el puesto y el nivel de responsabilidad.

Empleados de turismo: el aumento de abril

Empleados de turismo- Gremio de empleados de comercio: cómo se compone el sueldo en abril

Durante abril, los trabajadores perciben dos sumas no remunerativas que totalizan $100.000 mensuales, distribuidas en $60.000 y $40.000. Estos montos no se incorporan al salario básico, pero sí impactan en el ingreso total.

Además, se mantienen los adicionales habituales del convenio, como presentismo y antigüedad, que se calculan teniendo en cuenta estas sumas. Esto también incide en otros conceptos, como el aguinaldo.

Cuánto cobra cada categoría de turismo

Los ingresos varían según el área y la función desempeñada dentro del sector turístico:

Administrativos

Supervisor (A1): alrededor de $1.235.522

Cadete (A5): cerca de $1.197.744

Comerciales (ventas)

Supervisor (B1): aproximadamente $1.235.522

Promotor (B4): cerca de $1.200.561

Operativos

Conductor-guía (C4): unos $1.223.120

Encargado de vehículo (C5): alrededor de $1.206.201

Tecnología e informática

Analista desarrollador senior (D1.d): cerca de $1.358.778

Supervisor (D5): más de $1.435.259

Centros de contacto

Operador (E1): aproximadamente $1.223.120

Supervisor (E2): alrededor de $1.235.522

Estos valores incluyen tanto el salario básico como los adicionales previstos en el convenio colectivo.

Empleados de turismo con aumento

Cómo impactan los adicionales en el salario

Además del salario básico definido por cada categoría del convenio, los empleados del sector turismo pueden percibir distintos adicionales que incrementan el ingreso final. Entre los principales conceptos que se suman al recibo se encuentran el presentismo, que premia la asistencia regular al trabajo, y el adicional por antigüedad, que aumenta el salario a medida que el trabajador acumula años dentro de la actividad.

También se agregan las sumas no remunerativas del acuerdo paritario, que en el caso del primer cuatrimestre del año alcanzan los $100.000 mensuales. Este conjunto de conceptos explica por qué el ingreso total de los trabajadores del sector suele superar el salario básico de cada categoría.

Un esquema sin cambios, a la espera de paritarias

El acuerdo actual abarca el primer tramo del año, por lo que abril funciona como un mes de continuidad sin modificaciones en los ingresos. La expectativa del sector está puesta en una nueva negociación paritaria a partir de mayo, donde podrían definirse aumentos para el segundo cuatrimestre.

Mientras tanto, el sistema vigente busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto económico que exige actualizaciones periódicas, especialmente en actividades como el turismo, donde conviven distintos perfiles laborales y niveles salariales.