Llega la Fiesta del Alfajor Serrano a Buenos Aires: fechas y agenda de espectáculos

La localidad bonaerense de Villa Ventana ultima los detalles para lo que será la primera edición de la Fiesta del Alfajor Serrano. La iniciativa, cuyo epicentro se posicionará en la Plaza de Villa Ventana, será una oportunidad única para exponer, vender y compartir un sinfín de productos artesanales con visitantes de toda la región, celebrando uno de los sabores más representativos del lugar.

Impulsado por la Cámara de Comercio y Turismo Villa Ventana, el evento contará también con shows en vivo, música, clases y cocina, convirtiéndose en un verdadero paseo de fin de semana.

Fiesta del Alfajor Serrano 2026: agenda de actividades y cómo llegar

La primera edición de la Fiesta del Alfajor Serrano se llevará a cabo el 9 y 10 de mayo en la Plaza de Villa Ventana. Los participantes podrán presentar una versión original del “Alfajor Serrano”, que será degustada y votada por el público, con premios y menciones especiales.

“Estamos con los últimos detalles, esperando que la lluvia nos permita llevar a cabo el evento. Está un poco amenazante el clima, pero tenemos fe en que va a mejorar”, señaló Julieta Pukemeier, presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo.

Uno de los ejes principales será la presencia de productores regionales. “Lo más importante van a ser los stands de alfajoreros de toda la región, que van a estar presentando sus distintos productos”, destacó. Además, habrá artesanos, manualistas y productores locales, generando un paseo integral para vecinos y visitantes.

La grilla incluirá múltiples actividades. El sábado habrá música, bienvenida institucional, una clase en vivo del chef Nacho Gerbino, espectáculos infantiles como Mr. Mágiko, cocina en vivo con Mariano Camba, una presentación sobre identidad serrana y maridaje, shows musicales y el cierre a cargo de la banda Bulldozer.

El domingo continuará con una propuesta similar, sumando momentos especiales. “Vamos a hacer homenajes a personas queridas de la villa, que fueron precursoras en lo que es el alfajor”, adelantó Pukemeier. Además, uno de los puntos más esperados será el corte del alfajor gigante: “Lo están preparando todos los gastronómicos de Villa Ventana, así que va a ser un momento muy lindo y especial para todos”.

A lo largo de la jornada también habrá una variada propuesta artística y cultural, con la presentación de The Forms Sessions, el show musical de Vuelta Entera y la participación de los Talleres Folklóricos Municipales, reforzando el perfil comunitario del evento. El cierre estará a cargo de Media Pinta, poniendo el broche final a un fin de semana cargado de actividades para toda la familia.

¿Cómo llegar a Villa Ventana?

Ubicada en el sudoeste bonaerense, llegar a Villa Ventana desde la Ciudad de Buenos Aires en auto demandará de un viaje de siete horas. La ruta más utilizada es tomar la Autopista Riccheri y luego la Ruta Nacional 3 hasta Bahía Blanca, para empalmar con la Ruta Provincial 76 hacia Sierra de la Ventana y Villa Ventana. También existen servicios de ómnibus desde Retiro hasta Sierra de la Ventana, con conexiones locales hacia el destino final.