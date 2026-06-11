Los Knicks remontan 29 puntos y quedan a un triunfo del título en las Finales de la NBA

NBA: Finales-San Antonio Spurs en New York Knicks

La ​canasta ganadora de OG Anunoby en los últimos segundos quedará como la jugada más grande en la historia de los New York Knicks, dijo ‌el entrenador Mike Brown, después ‌de que el equipo local protagonizara la mayor remontada de la historia de las Finales de la NBA para vencer el miércoles 107-106 a los San Antonio Spurs en el cuarto partido.

Los Knicks remontaron una desventaja de 29 puntos y el público del Madison Square Garden, hasta entonces desmoralizado, estalló en una alegría ensordecedora cuando Anunoby, nacido en Londres, palmeó un intento fallido de triple del ​base All-Star Jalen Brunson ⁠cuando quedaban 1,2 segundos en el reloj.

"Tiene que ser el tiro más icónico ‌en la historia del baloncesto de Nueva York", dijo Brown. "Fue ⁠simplemente increíble".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los Knicks viajarán a San Antonio para ⁠el quinto partido y están a una sola victoria de poner fin a una sequía de títulos que se remonta a 1973, con unos aficionados neoyorquinos, incluso ⁠los más escépticos, dispuestos a creer.

"No sé si ha habido una jugada ​más grande que cualquier otra en la historia del ‌baloncesto de los Knicks", dijo Brown.

Pocos podrían ‌haber pronosticado ese desenlace al descanso, cuando los Spurs hicieron una exhibición ⁠de su poderío con un récord de las Finales de la NBA de 14 triples anotados en los dos primeros cuartos, y su imponente superestrella francesa Victor Wembanyama parecía haberse sacudido los nervios que mostró por momentos en los ​dos primeros partidos ‌de la serie.

Con la sensación del pop Taylor Swift a pie de cancha, llevando la ya formidable "Celebrity Row" de los Knicks a otra estratosfera de fama, Nueva York empezó a florecer bajo las luces brillantes del Garden, con Anunoby y Brunson liderando la carga y reduciendo ⁠la ventaja a 15 puntos tras el tercer cuarto.

"Sabemos que es un partido de rachas. Somos un grupo resiliente. Hemos pasado por mucho. Hemos remontado muchas veces cuando íbamos por detrás. Se trata simplemente de seguir, capear el temporal, no venirse demasiado abajo ni enfadarse o frustrarse", dijo Anunoby. "Simplemente seguir, recortar a 18, recortar a 6, empujar hasta el final. Es un partido de 48 minutos, hay que jugar hasta el ‌final".

Triples consecutivos de Brunson y José Alvarado en los últimos minutos del cuarto período dejaron a los Knicks a solo un punto, mientras los aficionados de Nueva York que habían pagado sumas elevadísimas por entradas recibían espectáculo por su dinero.

"Hoy desafié a muchos de nuestros jugadores y OG fue uno de los jugadores a los que ‌desafié", dijo Brown, maravillado por el despliegue atlético que aseguró el partido. "Le dije a OG que, siendo tan grande, tan fuerte y tan atlético como es, tenía que ser ‌un monstruo en ⁠el rebote ofensivo esta noche".

"Fue un rebote ofensivo enorme. Un rebote ofensivo enorme. Aceptó el desafío, fue a por ello y ganó ​el partido para nosotros".

Los Knicks jugarán contra los Spurs el quinto partido de las Finales de la NBA el sábado en San Antonio, Texas.

Con información de Reuters