Piedra pómez inunda las costas de una isla en Papúa Nueva Guinea tras una erupción submarina

Una persona muestra una piedra pómez, mientras obstruye las costas de una isla tras una erupción submarina, en la provincia de Manus, Papúa Nueva Guinea

Por Lucy Craymer y Seoyun ​Kang

WELLINGTON, 10 jun (Reuters) - Densas balsas de piedra pómez volcánica expulsadas por una erupción submarina en el mar de Bismarck, en Papúa Nueva Guinea, ‌han bloqueado embarcaciones, dañado zonas de ‌pesca y alimentado temores de escasez de alimentos, dijeron líderes de comunidades costeras remotas de la isla Manus.

La erupción, que sigue en curso, comenzó el 8 de mayo a unos 125 kilómetros al sureste de la isla, según muestran observaciones satelitales de la NASA, y expulsó piedra pómez flotante y agua descolorida.

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Las aldeas a lo largo de la costa se vieron gravemente afectadas, dijo el ​funcionario del gobierno local ⁠Jayso James So-on, quien pidió esfuerzos de respuesta ante el desastre por ‌parte del gobierno provincial.

"Nuestros medios de vida dependen del agua salada, ⁠y con la llegada de la piedra ⁠pómez ahora, está afectando las actividades diarias", dijo, y añadió que los arrecifes habían quedado cubiertos y que el transporte marítimo a Lorengau, la capital provincial, estaba ⁠interrumpido.

El Gobierno no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. ​Medios de comunicación han dicho que el primer ministro de ‌Papúa Nueva Guinea, James Marape, ordenó ‌a las agencias evaluar la actividad submarina.

Las imágenes muestran roca marrón de ⁠piedra pómez a lo largo de la costa de la isla, en algunos lugares con dos o tres metros de profundidad, según residentes, lo que les permite caminar por zonas antes cubiertas de agua.

Estas balsas de piedra pómez, como ​se las conoce, ‌se forman sólo bajo ciertas condiciones, por ejemplo, cuando magma rico en gases erupciona a la profundidad adecuada para espumar y flotar, dijo el vulcanólogo Mike Rosenberg, de Earth Sciences New Zealand.

"La piedra pómez en sí no es peligrosa", dijo Rosenberg. "El principal problema es que ⁠simplemente es enorme y no se puede avanzar fácilmente a través de ella".

Las balsas pueden tardar meses o años en hundirse después de empaparse por las corrientes marinas y las mareas que las cubren de agua, añadió.

Los residentes dicen que tienen dificultades con tareas básicas diarias, como pescar para alimentarse y viajar a Lorengau en busca de suministros y servicios.

"Primero se acabará la comida y luego el agua", dijo el ‌director escolar Michael Kuam en Timoenai, un asentamiento de unas 800 personas, donde no se pueden usar motores fuera de borda porque la piedra pómez se ha acumulado con dos a tres metros de profundidad en algunas zonas.

"La gente tampoco puede permitirse comprar comida porque vende pescado para obtener dinero", añadió Kuam, quien ha organizado ‌a estudiantes y aldeanos para pasar la mañana intentando retirar la piedra pómez y evitar daños a largo plazo en las zonas de pesca.

Los sacos de piedra pómez recogidos ‌de esta forma ⁠se están utilizando para rellenar zonas pantanosas alrededor de la escuela y nivelar su campo deportivo, dijo.

La erupción volcánica continúa, dijo ​el Programa Global de Vulcanismo del Instituto Smithsonian en su última actualización.

Con información de Reuters