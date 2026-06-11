Degenek dice que Turquía cargará con la presión frente a Australia en el Mundial

FOTO DE ARCHIVO. 30 de mayo de 2026; Pasadena, California, EEUU; El jugador de Australia Milos Degenek (2) contra México en el estadio Rose Bowl

El peso de las expectativas recaerá sobre Turquía cuando ‌regrese al Mundial ‌después de 24 años para su debut en el Grupo D contra Australia, dijo el miércoles el defensa de los Socceroos Milos Degenek.

Turquía ha participado con frecuencia en la Eurocopa, pero ​sólo ha disputado ⁠dos Mundiales: debutó en 1954 y ‌terminó tercera en su segunda ⁠aparición, en 2002.

En cambio, ⁠Australia ha jugado los últimos cinco Mundiales y en dos ocasiones llegó a octavos ⁠de final.

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"Creo que Turquía también ​tiene mucha presión porque no ‌ha estado en un ‌gran torneo mundialista desde 2002", dijo ⁠Degenek a periodistas antes del partido del sábado en Vancouver.

"Hay muchas esperanzas puestas en ellos y mucha presión, ​pero ‌estamos preparados para eso, sin duda".

Degenek también formó parte de la convocatoria de Australia en los torneos de 2018 y 2022, y ⁠dijo que la trayectoria mundialista de su selección podría resultar decisiva.

"Creo que estos 26 jugadores del lado de Turquía nunca han vivido un Mundial", añadió el jugador de 32 años.

"Y nosotros en nuestra plantilla tenemos, ¿cuántos?, ‌nueve jugadores que ya han vivido un Mundial. Así que tenemos algo de experiencia en ese sentido".

"Ellos obviamente tienen futbolistas experimentados que juegan al máximo nivel en ‌los mejores clubes del mundo- (...) Lo que digo es que nosotros tenemos un poco ‌más de ⁠experiencia en cuanto a fútbol de competición de selecciones nacionales".

(Reporte ​de Nathan Frandino; escrito por Aadi Nair en Bengaluru; edición de Christian Radnedge; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)