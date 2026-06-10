Netanyahu se presentará a la reelección, según su partido, tras las dudas sembradas por Trump

FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asiste al acto de apertura del Día de la Memoria en la Casa Yad LaBanim en Jerusalén

​Benjamin Netanyahu se presentará a la reelección este año, según anunció su partido el miércoles, después de que ‌el presidente de Estados ‌Unidos, Donald Trump, dijera que no estaba seguro de si el primer ministro israelí volvería a presentarse.

En un breve comunicado, el Likud afirmó que su líder se presentaría a las elecciones y que, si Dios quiere, ganaría. Las elecciones aún no se han convocado oficialmente, pero deben celebrarse antes de octubre.

Anteriormente, el ​corresponsal jefe de ⁠ABC News en Washington, Jonathan Karl, publicó en X que ‌Trump le había dicho que no sabía si ⁠Netanyahu se presentaría.

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"No lo sé, ha ⁠tenido una carrera increíble. ¿Quiere continuar?", dijo Trump, según la cita del periodista.

Las elecciones israelíes serán las primeras desde el ataque de ⁠Hamás del 7 de octubre de 2023, el peor ​fallo de seguridad del país, que precipitó ‌el asalto de Israel a la ‌Franja de Gaza.

Netanyahu ha vivido un mandato tumultuoso desde ⁠que volvió al poder en diciembre de 2022 al frente de la coalición más derechista de la historia de Israel. Se enfrentó a protestas masivas contra el Gobierno antes de ​las guerras ‌en Gaza, Líbano e Irán.

Las encuestas han indicado repetidamente que su coalición no conseguiría la mayoría en las próximas elecciones. Una encuesta publicada el 9 de junio por el grupo de expertos Israel Democracy Institute, ⁠con sede en Jerusalén, reveló que el 61% de la población israelí cree que no debería presentarse.

Sin embargo, las encuestas también muestran que una posible coalición de partidos de la oposición no alcanzaría la mayoría parlamentaria a menos que se formara una coalición con partidos árabes, algo que algunos líderes de la oposición han descartado.

Funcionarios ‌estadounidenses e israelíes afirman que Trump y Netanyahu, quienes iniciaron juntos la guerra contra Irán en febrero, siguen manteniendo una relación estrecha, aunque en ocasiones ha habido tensiones, incluso en las últimas semanas, cuando Trump ha exigido a Israel que frene la acción ‌militar en el Líbano mientras Washington negocia un acuerdo de paz con Teherán.

La semana pasada, Trump reconoció haber dicho que Netanyahu estaba "jodidamente loco" ‌en una acalorada ⁠conversación telefónica, aunque también dijo que se llevan bien. Ha pedido repetidamente al presidente de Israel ​que indulte a Netanyahu por los cargos de corrupción pendientes de los que el primer ministro niega cualquier responsabilidad.

Con información de Reuters