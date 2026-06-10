Minamino, baja por lesión, asumirá un papel de apoyo en la campaña de Japón en el Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Amistoso Internacional - Japón vs Brasil - Estadio de Tokio, Tokio, Japón - 14 de octubre de 2025. El japonés Takumi Minamino celebra el primer gol con Keito Nakamura

El delantero ​Takumi Minamino formará parte de la campaña de Japón en el Mundial, pese a que aún se ‌recupera de una lesión, ‌y asumirá un papel de mentor para "dar el máximo apoyo" al plantel.

El internacional japonés se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda mientras jugaba con el AS Mónaco en diciembre, una lesión que suele dejar a los jugadores fuera entre seis y nueve meses y que puso ​fin a sus ⁠esperanzas de disputar la fase final del torneo en ‌Norteamérica.

La lesión del jugador de 31 años supone ⁠un duro golpe para Japón. El ⁠exjugador del Liverpool ha disputado 73 partidos y marcado 26 goles con los Samuráis Azules.

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Minamino fue una figura clave en ⁠la campaña de clasificación de Japón, pero ahora contribuirá ​fuera del campo, después de ser incorporado ‌a la estructura mundialista para ‌prestar apoyo a partir de su propia experiencia.

"Antes que ⁠nada, estoy feliz de poder unirme a este grupo", dijo Minamino, citado el miércoles por la agencia japonesa Kyodo News. "Muchas personas me ayudaron a llegar hasta aquí y ​espero dar ‌mi máximo apoyo al equipo ofreciendo mi experiencia personal y planteando mi propio enfoque".

"Como era de esperar, las primeras semanas fueron duras. Las lesiones forman parte de ser deportista, pero el momento en que ⁠ocurrió y, por supuesto, estaba esa emoción que sentía por este Mundial", dijo Minamino.

El papel de Minamino refleja una tendencia entre los equipos a valorar la influencia fuera del campo tanto como el impacto dentro de él. Australia adoptó un enfoque similar durante su campaña en el Mundial de 2022 en Qatar, al ‌nombrar al delantero Martin Boyle como "responsable oficial del buen ambiente".

Japón también se apoyará en su excapitán Maya Yoshida, que ha sido incluido en la estructura mundialista de este año como jugador de apoyo.

Japón afronta su octavo Mundial consecutivo, impulsado por ‌una serie de victorias de alto perfil y con el seleccionador Hajime Moriyasu optimista sobre sus posibilidades de alcanzar las rondas avanzadas ‌del torneo.

Japón quedó ⁠encuadrado en el Grupo F junto con Países Bajos, Suecia y Túnez, y abrirá su campaña ​contra la selección neerlandesa el 14 de junio en el Dallas Stadium, en Texas.

Con información de Reuters