Escapada de otoño 2026: cómo viajar a las Termas de Colón con un 60% de descuento

El otoño es una estación ideal para conectar con la naturaleza y hacer una escapada de descanso. Entre los paisajes de Entre Ríos, las Termas de Colón aparecen como un refugio de paz frente al río Uruguay, ya que ofrecen un entorno tranquilo, las aguas curativas y -lo mejor- un descuento de 60% para ciertos clientes.

Termas de Colón: quiénes pueden acceder al descuento del 60%

Los jubilados y pensionados argentinos tienen un 60% de descuento en la entrada para acceder al complejo termal. Así, las Termas de Colón facilitan que los adultos mayores puedan planificar un viaje económico y de relajación, ya sea en familia, pareja o con amigos del centro de jubilados.

Los jubilados y pensionados pueden disfrutar de un 60% de descuento en la entrada al complejo termal

Acceder al descuento es muy simple: al llegar a la boletería del complejo, solo necesitás presentar tu último recibo de haberes (ya sea en formato físico o digital desde la app Mi Argentina) junto con tu DNI para acreditar la identidad. Así, se puede abonar el ticket con un valor diferencial y disfrutar las instalaciones sin restricciones durante toda la jornada.

Relax y salud en las aguas del río Uruguay

El complejo termal de Colón se destaca por su ubicación privilegiada, con una vista panorámica increíble hacia las islas del río Uruguay. Sus aguas son del tipo bicarbonatadas sódicas y surgen desde las profundidades del Acuífero Guaraní, por lo que cuentan con minerales esenciales que ayudan a relajar los músculos, mejorar la circulación y reducir el estrés.

Durante el otoño, la temperatura del agua se siente reconfortante, especialmente por el contraste ideal con el aire fresco de la ribera. En el predio, además, hay una amplia variedad de piscinas. Hay sectores cubiertos para los días más frescos, piletas con chorros de presión que funcionan como masajes naturales para la zona cervical y lumbar, y también espacios con menor profundidad pensados para un descanso tranquilo.

Para quienes van en familia, el parque también cuenta con sectores de recreación, lo que lo convierte en un destino versátil para todas las edades, aunque el ambiente de paz suele predominar en las áreas destinadas al descanso.

Las Termas de Colón cuentan con juegos y diferentes actividades para toda la familia

Servicios adicionales y gastronomía local

Además de las piletas, el complejo ofrece todo lo necesario para pasar el día, podés alquilar batas, reposeras y lockers para manejarte con total comodidad. Si tu idea es pasar el día entero, el parque cuenta con un sector de gastronomía donde podés almorzar platos típicos de la región o disfrutar de una merienda con vista al río.

Fuera del complejo, la ciudad de Colón cuenta con su emblemática costanera, su centro comercial lleno de artesanías y su cercanía con el Parque Nacional El Palmar, una visita obligada si te gusta la fotografía y el avistaje de aves.