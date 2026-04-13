Descuentos de ANSES para jubilados en abril 2026: cómo obtener el 25% de reintegro

Jubilados de ANSES.

En un escenario económico marcado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, los beneficios para jubilados cobran un rol clave. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente un esquema de descuentos que busca aliviar el gasto en productos esenciales.

Durante abril de 2026, quienes perciben haberes a través del organismo pueden acceder a rebajas de hasta el 25% en supermercados y reintegros que, en combinación con promociones bancarias, pueden llegar a los $40.000 mensuales. La clave está en entender cómo funcionan y qué estrategias permiten maximizar el ahorro.

Cómo obtener el 25% de descuento en supermercados

El beneficio más alto disponible este mes es el 25% de descuento, que se activa en las cadenas del grupo Cencosud (Jumbo, Disco y Vea) a través de la promoción “Martes Jubilados”.

Este descuento tiene un tope mensual de $25.000 y se aplica al pagar con tarjeta de débito. Además, puede combinarse con el esquema base de ANSES, que ofrece un 10% de descuento de lunes a jueves en supermercados adheridos.

Otras cadenas también ofrecen beneficios relevantes:

Coto: 15% de descuento presencial con DNI, más el 10% base de ANSES.

15% de descuento presencial con DNI, más el 10% base de ANSES. Carrefour: 10% de lunes a jueves para mayores de 60 o beneficiarios ANSES.

10% de lunes a jueves para mayores de 60 o beneficiarios ANSES. Día: 10% los lunes, generalmente vía reintegro.

10% los lunes, generalmente vía reintegro. Chango Más: 10% con tope por transacción, sumado a promociones bancarias.

Jubilados.

El rol clave de los bancos: cómo llegar a $40.000 de reintegro

El verdadero salto en el ahorro aparece al combinar descuentos con beneficios bancarios. Según la entidad donde se cobre la jubilación, los reintegros pueden escalar considerablemente:

Banco Nación: 5% extra con BNA+ MODO, con tope de $5.000 semanal y $20.000 mensual.

5% extra con BNA+ MODO, con tope de $5.000 semanal y $20.000 mensual. Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés, con tope de $20.000 mensual.

hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés, con tope de $20.000 mensual. Banco Supervielle: 20% los martes, con topes que, combinados entre débito y QR, pueden alcanzar los $40.000.

Requisitos y claves para aprovechar los beneficios

Para acceder a estos descuentos, los jubilados y pensionados deben cumplir con algunos requisitos básicos:

Cobrar sus haberes a través de ANSES.

Presentar DNI en el comercio cuando sea requerido.

Utilizar el medio de pago correspondiente (tarjeta o billetera digital del banco).

Los consejos para aprovechar estos beneficios de ANSES y ahorrar