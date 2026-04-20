Tres escapadas lowcost al exterior: combinan aventura, precios y enriquecimiento cultural, ¿cuáles son?

Con un dólar estable y desincentivo oficial al turismo nacional, las chances de escapadas "lowcost" al exterior vuelven a posicionarse como opciones válidas al momento de planear rutas por descubrir.

Si bien Brasil y el Caribe volvieron a consolidarse en el verano 2026 como los receptores de mayor caudal de argentinos, existen otros puntos y latitudes de carácter más exótico que logran condensar aventura, precios y enriquecimiento cultural.

Tres escapadas lowcost al exterior

La revista internacional especializada en turismo de lujo, estilo de vida y guías de viajes, Condé Nast Traveler, publicó la lista de los 16 destinos exóticos buenos, bonitos y baratos para visitar en 2026.

La nómina actualizada en febrero posicionó en los tres primeros lugares Rumania, Kirguistán y Senegal, cada uno de ellos por las posibilidades de recorrido y cambio beneficio de la moneda local respecto al dólar.

Rumania

Para Condé Nast Traveler, Transilvania fue definida durante décadas por el marketing de Drácula, cuando en realidad debería haber sido promovida como la última región vinícola asequible de Europa. "Zona donde convergen pueblos sajones medievales, propiedades Relais & Châteaux y variedades de uva autóctonas a precios sorprendentemente bajos".

El leu, moneda local, se depreció cerca de un 10 % frente al dólar en el último año, lo que lo convierte, como un destino ya de por sí asequible, en una auténtica ganga.

Kirguistán

Los campamentos de yurtas diseñadas por arquitectos, con tres comidas, acceso a sauna y vistas que hacen palidecer a la mayoría de las postales alpinas, cuestan entre 80 y 160 dólares la noche (todo incluido).

Es por ello y muchos factores más que Condé Nast Traveler lo posiciona como destino próximo a conocer. Además, la estabilidad del som lo convierte en detentor de una de las pocas divisas que garantizan poder adquisitivo sin riesgo alguno de volatilidad que suelen afectar a otras monedas emergentes.

Senegal

Con playas de categoría mundial, rica cultura musical y vibrante escena gastronómica, Senegal captó la atención de la revista internacional en su viaje por el eje Marruecos-Egipto. Siendo el franco CFA vinculado al euro, lo que proporciona una estabilidad monetaria inusual para la región, los precios son considerablemente más bajos que en cualquier otro lugar de Europa.

"Un plato de thiéboudienne, el plato nacional de pescado y arroz inscrito por la UNESCO, cuesta alrededor de un dólar en establecimientos de Dakar como Chez Loutcha . Incluso en la gama alta, los bares de cócteles en azoteas y los resorts de cinco estrellas frente al mar, como el Terrou-Bi, rara vez superan los 275 dólares por noche. El ferry a la isla de Gorée cuesta 15 dólares ida y vuelta; surfear en la isla de Ngor es gratis", detalló la publicación.