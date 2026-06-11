Arranca el Mundial 2026: todos los detalles de cómo será la ceremonia de inauguración en Ciudad de México

El Azteca será sede de la inauguración del Mundial 2026.

Con tres países como anfitriones, el Mundial 2026 apunta a ser el evento futbolístico más grande de la historia, a tal punto de que las principales ciudades sedes tendrás su propia ceremonia de apertura. Sin embargo, la ceremonia de inauguración propiamente dicha se realizará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde se jugará el primer partido de la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica este jueves 11 de junio.

De hecho, para realzar la importancia del mítico estadio de la capital mexicana, la FIFA únicamente programó la apertura del Azteca para el primer día, mientras que Toronto y Los Ángeles tendrán que esperar al viernes para sus inauguraciones. Puesto que el cruce entre los locales y los sudafricanos está programado para las 16:00 (hora de Argentina), la ceremonia tendrá lugar unas horas antes para ir preparando el ambiente mundialista.

A partir de las 14:30, el Azteca iniciará su ceremonia con un repaso a su importancia histórica en la cita máxima, puesto que es el único estadio que fue sede de la apertura de una Copa del Mundo en tres ocasiones. Los Mundiales de 1970 y 1986 también vieron su nacimiento en la casa del Club América, que homenajeará a los dos grandes ídolos que levantaron el anhelado trofeo en sus territorio: Pelé y Diego Armando Maradona.

De tal manera, se prevé un show emotivo y lleno de simbolismo e historia sobre lo que representa el fútbol para México y el mundo, aunque obviamente también habrá lugar para la música. Para el caso, la principal artista será Shakira, con la interpretación de “Dai Dai”, la canción oficial que se estrenó hace unas semanas en las plataformas y que ha cautivado al mundo entero.

Con una duración de 90 minutos, la ceremonia contará con otros artistas invitados en el Azteca, entre los que figuran Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Ryan Castro, Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla. Cabe mencionar que en Argentina podrá verse por las pantallas de DSports, TyC Sports y Telefé, además de plataformas como Flow, DGO y Telecentro Play.

Argentina fue la última campeona en México.

Los grupos del Mundial 2026