Insólito: un grupo de millonarios reclama a FIFA palcos para el debut del Mundial 2026

La previa del Mundial 2026 suma una inesperada polémica en México: propietarios de palcos reclaman derechos históricos y apuntan contra la FIFA.

A dos días del inicio del Mundial 2026, una disputa judicial y económica amenaza con convertirse en uno de los conflictos extradeportivos más resonantes de la Copa del Mundo. Un grupo de propietarios de palcos del Estadio Azteca mantiene una pulseada judicial con la FIFA y una empresa del país para que les respeten supuestos derechos adquiridos de un sector de la mítica cancha.

La tensión crece en México por un enfrentamiento que lleva meses sin solución. La Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP) sostiene que sus derechos adquiridos sobre los espacios del Estadio Ciudad de México están siendo vulnerados por las condiciones impuestas para la Copa del Mundo.

Los propietarios aseguran contar con resoluciones judiciales favorables que les garantizan el uso de sus palcos durante el torneo, sin embargo denuncian que las condiciones establecidas por la FIFA y la administración del estadio limitan varias facultades contempladas en sus contratos. La controversia alcanzó un nuevo punto crítico luego de las declaraciones de Roberto Ruano, vicepresidente de la asociación, quien aseguró que la organización está dispuesta a endurecer sus reclamos si no encuentra una respuesta satisfactoria.

La advertencia que encendió las alarmas

En declaraciones a medios mexicanos, Ruano aseguró que la AMTPP analiza sumar apoyos de distintos sectores sociales para reforzar su posición en la negociación. Además, lanzó un mensaje directo hacia el empresario Emilio Azcárraga y Grupo Ollamani, empresa encargada de la operación del estadio.

Según explicó, los propietarios consideran que las medidas cautelares emitidas por la Justicia no fueron cumplidas en su totalidad, especialmente en cuestiones vinculadas al acceso a estacionamientos, la utilización de los palcos y la posibilidad de comercializar o transferir entradas.

La advertencia más fuerte llegó cuando dejó abierta la posibilidad de impulsar movilizaciones que puedan afectar la organización del encuentro inaugural. Aunque desde la FIFA y las autoridades mexicanas mantienen silencio público sobre estas declaraciones, el conflicto genera preocupación por la cercanía del inicio del certamen.

Roberto Ruano, propietario de los palcos del Estadio Azteca.

El origen de una disputa millonaria y la política de FIFA

La raíz del problema se encuentra en los contratos firmados durante la construcción del estadio. Los títulos de propiedad vendidos décadas atrás garantizan a los palcohabientes acceso sin costo a todos los eventos organizados en el recinto hasta el año 2065. Para los propietarios, ese derecho incluye también los partidos del Mundial 2026.

Sin embargo, la FIFA exige la aplicación de su tradicional política de "sede limpia", un modelo utilizado en cada Copa del Mundo que le otorga control absoluto sobre entradas, áreas VIP, espacios comerciales y servicios dentro de los estadios.

Bajo esta normativa, los dueños de los palcos fueron informados de restricciones para ingresar libremente, alquilar sus espacios o comercializar localidades durante el torneo. La medida fue rechazada por los afectados, quienes decidieron llevar el caso a los tribunales.

El fallo judicial que complica a la FIFA

La Justicia federal mexicana terminó otorgando medidas cautelares definitivas a favor de los propietarios. La resolución establece que los titulares podrán acceder a los encuentros del Mundial 2026 utilizando sus títulos de propiedad, incluso si se producen inconvenientes en las plataformas digitales de distribución de boletos.

Además, el fallo les reconoce la posibilidad de ingresar alimentos y bebidas a sus espacios privados, así como también alquilar, vender o transferir sus localidades. Esta situación genera un importante desafío para Grupo Ollamani, que deberá adaptar parte de la logística diseñada junto a la FIFA para cumplir con la resolución judicial.

Según estimaciones difundidas en la prensa mexican, el impacto económico del conflicto podría superar los mil millones de pesos entre costos operativos, emisión de entradas y eventuales penalizaciones contractuales.