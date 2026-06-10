El presidente de la FIFA advierte a Los Ángeles sobre los "bárbaros felices" del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asiste a una fiesta de inauguración de la Copa Mundial en el LA Memorial Coliseum, en Los Ángeles

​El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, advirtió el martes a Los Ángeles de que estaba a punto de ser invadida ‌por aficionados al fútbol de ‌todo el mundo, durante el lanzamiento de las celebraciones del Mundial en una ceremonia con numerosas estrellas en el Los Angeles Memorial Coliseum.

En declaraciones previas a los partidos inaugurales de esta semana, Infantino dijo que la ciudad se convertiría en un punto de encuentro mundial durante el torneo de 48 equipos, que comienza el jueves en Ciudad de ​México antes de ⁠que Los Ángeles acoja el primer partido de Estados Unidos el ‌viernes.

"Van a verse invadidos", dijo Infantino a la multitud.

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"Van ⁠a ser invadidos por una horda de ⁠bárbaros. Pero son bárbaros felices, no se preocupen".

El evento atrajo a figuras del mundo del entretenimiento y el deporte, entre ellas los actores Will ⁠Ferrell y Brendan Hunt, el cantante Lance Bass, el exjugador ​de la NBA Robert Horry y las estrellas ‌del fútbol estadounidense Mia Hamm y ‌Cobi Jones.

"UNIR EL MUNDO"

Infantino afirmó que el torneo convertiría Los Ángeles ⁠y otras ciudades anfitrionas en un mar de colores nacionales, ya que aficionados de todas las edades acudirían con camisetas, banderas y la cara pintada.

"Hombres, mujeres, niños, abuelos, da igual, todos tendrán la cara ​pintada con los ‌colores de sus países", dijo.

"Solo querrán disfrutar y divertirse porque eso es lo que queremos hacer con la Copa Mundial: queremos unir al mundo".

El torneo, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, es el primero en contar con 48 selecciones ⁠nacionales. Infantino señaló que una cuarta parte de los países del mundo estaría representada sobre el terreno de juego, mientras que miles de millones más seguirían el torneo en todo el mundo.

"Esto no es solo un Mundial", afirmó. "Será el mayor y el mejor Mundial de la FIFA de la historia".

LOS ÁNGELES, EN EL PUNTO DE MIRA

Los Ángeles acogerá ocho partidos, además de ‌festivales para aficionados y diez zonas de aficionados. Infantino agradeció a los organizadores locales la puesta en marcha de los eventos, afirmando que el papel de la ciudad reflejaba su condición de "capital mundial del entretenimiento".

Estados Unidos debutará el viernes en el SoFi Stadium de Inglewood contra Paraguay, tras ‌una ceremonia inaugural con actuaciones musicales de Katy Perry, Future y Anitta.

Infantino comparó la magnitud del torneo con la celebración de "104 Super Bowls" en poco más ‌de un mes, ⁠refiriéndose al número total de partidos en los tres países anfitriones.

"Durante el próximo mes y medio, podemos llamarlo fútbol ​o 'soccer' (término usado especialmente en Estados Unidos para distinguirlo del fútbol americano), siempre y cuando lo disfrutemos y nos divirtamos", afirmó.

Con información de Reuters