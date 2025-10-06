Es el chef del mejor restaurante del mundo y eligió el mejor alfajor de argentina: "Probablemente no sea el más clásico".

Alfajores en Argentina los hay para todos los gustos, por lo que sería definir cuál es el mejor. Sin embargo, Mitsuharu “Micha” Tsumura, chef del restaurante peruano Maido, recientemente coronado como el mejor del planeta por The World’s 50 Best Restaurants 2025, decidió tomarse el trabajo de hacerlo.

El cocinero protagonizó una cata inédita de alfajores argentinos. Lo hizo a ciegas, probando cinco marcas clásicas para determinar cuál lo conquistaba y se animó a elegir el que, a su criterio, es el mejor que se puede comprar en kioscos. A diferencia de lo que muchos pueden pensar, el clásico alfajor Havanna no ganó el primer puesto, sino que lo hizo otro alfajor que se consigue en todos lados.

Durante la degustación, Tsumura evaluó Guaymallén, Havanna, Rasta, Guolis y Jorgito. Contra lo que muchos podrían esperar, no se quedó con un clásico como Havanna: su elección fue el Rasta de chocolate negro, que sorprendió por su textura crocante y equilibrio de sabores. Guaymallén de chocolate negro obtuvo el segundo lugar, seguido de cerca por Jorgito. Havanna quedó cuarto, y Guolis cerró el podio.

Qué dijo el chef sobre cada alfajor

El chef no se guardó su opinión al probar cada uno. Sobre el Havanna expresó que “son los menos alta cocina”, apuntando que esperaba más fuerza del chocolate; sobre el Jorgito, comentó que encontró “un matiz cítrico” inesperado, mientras que del Guolis destacó su balance aunque lo consideró menos impactante.

Al elegir al Rasta ganador, dijo: “Probablemente no sea el más clásico de Argentina, porque este cruje. Pero si hablamos de gustos, tenemos un ganador”. Con esa sentencia cerró una competencia dulce que mezcló tradición local con la mirada exigente de un chef de talla mundial.

Por último, al probar el Guaymallén, fue un poco más crítico: “Acá tenemos alfajores, pero este dulce de leche es distinto. Sabor de niño, si fuera un niño querría comerlo probablemente”.