La verdadera receta de los alfajores santafesinos para hacerlos en casa

La receta de los alfajores santafesinos para hacerlos en casa.

En la gastronomía local, hay sabores que nunca pasan de moda, y los alfajores santafesinos son un claro ejemplo. Estos clásicos dulces, infaltables en reuniones familiares o con amigos, combinan la suavidad del dulce de leche con una cobertura delicadamente dulce que los vuelve irresistibles.

Lo mejor de esta receta, es que no necesitás ser un experto ni pasar horas en la cocina para prepararlos. Con pocos ingredientes y sin necesidad de amasar, podés hacer en casa unos alfajores santafesinos caseros que nada tienen que envidiarle a los comprados.

Ingredientes necesarios para hacer los alfajores santafesinos:

Para las tapitas:

1 paquete de tapas para pascualina criolla

Para el relleno:

½ kg de dulce de leche repostero

Para el baño:

50 cc de agua

200 g de azúcar

1 clara de huevo

250 g de azúcar impalpable

Jugo de poco menos de ½ limón

Los alfajores santafesinos son una de las delicias típicas del país.

Paso a paso: cómo hacer alfajores santafesinos

Preparar las tapitas

Estirá la masa de pascualina sobre la mesada y, con un cortante, formá las tapitas. Pinchalas con un tenedor y colocalas sobre una placa para horno.

Llevá a horno precalentado a 220°C por unos 10 minutos. Luego, dejalas enfriar completamente. Armado de los alfajores

Una vez frías, uní las tapitas de a dos con una generosa porción de dulce de leche repostero en el medio. Baño glaseado

En una ollita, prepará un almíbar con el agua y los 200 g de azúcar. Mientras tanto, en otro bol, mezclá el azúcar impalpable con la clara de huevo y el jugo de limón hasta formar una crema.

Cuando el almíbar esté burbujeante (aproximadamente a los 5 minutos), incorporalo a la mezcla anterior y unificá bien. Glaseado final

Bañá los alfajores con esta cobertura y colocalos sobre una rejilla. Esperá a que el baño se seque por completo… ¡y listo!

Perfectos para una merienda, un postre o simplemente para darse un gusto, estos alfajores santafesinos caseros son tan fáciles como deliciosos. Animate a prepararlos y sorprendé a todos con este clásico de la cocina argentina.