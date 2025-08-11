EN VIVO
Recetas de cocina

La receta de alfajores de maicena de Maru Botana: cómo los hace

La experta en cocina reveló su receta para hacer alfajores de maicena. Maru Botana mostró el paso a paso para un resultado rico y rápido.

11 de agosto, 2025 | 17.02

Los alfajores de maicena es una de las comidas dulces más tradicionales en Argentina y Maru Botana compartió en sus redes sociales una receta de este manjar. La famosa chef y pastelera explicó en un breve y detallado video que publicó en su cuenta de Instagram.

La particularidad de los alfajores de maicena es su textura que dista mucho de aquellos alfajores con harina común: su masa es mucho más blanda y se deshace en la boca. Esa textura se combina con la del dulce de leche repostero y el coco rallado que lleva en los costados, lo que convierte a los alfajores de maicena en una verdadera delicia a la que pocos suelen resistirse.

Receta de alfajores de maicena de Maru Botana

Ingredientes

  • 250 g manteca pomada

  • 150 g azúcar

  • 5 yemas

  • 5 cdas esencia de vainilla

  • Ralladura de 1 limón

  • 500 g maicena

  • ½ cdita bicarbonato de sodio

  • 2 cditas polvo de hornear

  • c/n dulce de leche

  • c/n coco rallado

Paso a paso

  1. En la mesada, hacer una corona con la maicena.

  2. En el centro: manteca, azúcar, ralladura, esencia, polvo de hornear, bicarbonato y yemas.

  3. Con la punta de los dedos, integrar desde el centro hacia afuera hasta formar una masa suave.

  4. Estirá, cortar los discos y hornear a 170° hasta que apenas tomen color.

  5. Rellenar con muuucho dulce de leche y pasalos por coco

Receta de dulce de leche casero

Ingredientes

  • 1 litro de leche entera

  • 350 g de azúcar

  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso

  1. Colocar la leche y el azúcar en una olla grande.

  2. Añadir el bicarbonato de sodio y mezclar.

  3. Llevar a fuego medio revolviendo hasta disolver el azúcar.

  4. Bajar el fuego a bajo y cocinar lentamente, removiendo cada tanto para evitar que se pegue.

  5. Continuar la cocción durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos, removiendo con más frecuencia cuando la mezcla empiece a espesar y tomar color.

  6. Retirar del fuego cuando tenga color marrón claro y consistencia espesa pero untable.

  7. Añadir la esencia de vainilla, mezclar y dejar enfriar.

  8. Pasar a un frasco limpio y conservar en la heladera.

