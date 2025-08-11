Los alfajores de maicena son un clásico de la comida argentina.

Los alfajores de maicena es una de las comidas dulces más tradicionales en Argentina y Maru Botana compartió en sus redes sociales una receta de este manjar. La famosa chef y pastelera explicó en un breve y detallado video que publicó en su cuenta de Instagram.

La particularidad de los alfajores de maicena es su textura que dista mucho de aquellos alfajores con harina común: su masa es mucho más blanda y se deshace en la boca. Esa textura se combina con la del dulce de leche repostero y el coco rallado que lleva en los costados, lo que convierte a los alfajores de maicena en una verdadera delicia a la que pocos suelen resistirse.

Receta de alfajores de maicena de Maru Botana

Ingredientes

250 g manteca pomada

150 g azúcar

5 yemas

5 cdas esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón

500 g maicena

½ cdita bicarbonato de sodio

2 cditas polvo de hornear

c/n dulce de leche

c/n coco rallado

Paso a paso

En la mesada, hacer una corona con la maicena. En el centro: manteca, azúcar, ralladura, esencia, polvo de hornear, bicarbonato y yemas. Con la punta de los dedos, integrar desde el centro hacia afuera hasta formar una masa suave. Estirá, cortar los discos y hornear a 170° hasta que apenas tomen color. Rellenar con muuucho dulce de leche y pasalos por coco

Receta de dulce de leche casero

Ingredientes

1 litro de leche entera

350 g de azúcar

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso