Los alfajores de maicena es una de las comidas dulces más tradicionales en Argentina y Maru Botana compartió en sus redes sociales una receta de este manjar. La famosa chef y pastelera explicó en un breve y detallado video que publicó en su cuenta de Instagram.
La particularidad de los alfajores de maicena es su textura que dista mucho de aquellos alfajores con harina común: su masa es mucho más blanda y se deshace en la boca. Esa textura se combina con la del dulce de leche repostero y el coco rallado que lleva en los costados, lo que convierte a los alfajores de maicena en una verdadera delicia a la que pocos suelen resistirse.
Receta de alfajores de maicena de Maru Botana
Ingredientes
-
250 g manteca pomada
-
150 g azúcar
-
5 yemas
-
5 cdas esencia de vainilla
-
Ralladura de 1 limón
-
500 g maicena
-
½ cdita bicarbonato de sodio
-
2 cditas polvo de hornear
-
c/n dulce de leche
-
c/n coco rallado
Paso a paso
-
En la mesada, hacer una corona con la maicena.
-
En el centro: manteca, azúcar, ralladura, esencia, polvo de hornear, bicarbonato y yemas.
-
Con la punta de los dedos, integrar desde el centro hacia afuera hasta formar una masa suave.
-
Estirá, cortar los discos y hornear a 170° hasta que apenas tomen color.
-
Rellenar con muuucho dulce de leche y pasalos por coco
Receta de dulce de leche casero
Ingredientes
-
1 litro de leche entera
-
350 g de azúcar
-
1 cucharadita de bicarbonato de sodio
-
1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso
-
Colocar la leche y el azúcar en una olla grande.
-
Añadir el bicarbonato de sodio y mezclar.
-
Llevar a fuego medio revolviendo hasta disolver el azúcar.
-
Bajar el fuego a bajo y cocinar lentamente, removiendo cada tanto para evitar que se pegue.
-
Continuar la cocción durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos, removiendo con más frecuencia cuando la mezcla empiece a espesar y tomar color.
-
Retirar del fuego cuando tenga color marrón claro y consistencia espesa pero untable.
-
Añadir la esencia de vainilla, mezclar y dejar enfriar.
-
Pasar a un frasco limpio y conservar en la heladera.